Зможе дістати до Ужгорода: РФ працює над новою ракетою, у чому небезпека

Головне із заяви експерта:
- Дальність "Іскандера" може зрости з 550 до 800 км
- Під загрозою Львів, Ужгород і Тернопіль
- Україна ще не має готової відповіді на нову ракету
Країна-агресор Росія працює над збільшенням дальності ракет "Іскандер" із 550 до 800 кілометрів. У разі успіху під ударом опиняться західні області України, зокрема Львів, Ужгород і Тернопіль. Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю oboz.ua.
Технологічні спроможності для такого кроку в російського ОПК є, переконаний Романенко.
За його оцінкою, з високою ймовірністю йдеться не про класичний балістичний боєприпас, а про малу крилату ракету.
"Я б сказав, що це третя хвиля небезпечних засобів повітряного нападу, які розробила та виробляє РФ", - підкреслив генерал-лейтенант.
На початковому етапі основним інструментом масованих обстрілів були ударні безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння. Українські сили навчилися збивати їх дронами-перехоплювачами, проте ворог не відмовляється від цих апаратів через накопичені великі запаси.
Наступним кроком став перехід на інший тип силової установки, що суттєво змінив швидкісні характеристики апаратів.
"Друга хвиля і другий засіб – це "Шахеди" з реактивними двигунами. Це справді серйозна проблема – проблема, яку нам доведеться подолати. Ми працюємо над цим, засоби протидії вже знайдені, залишається лише питання масштабування виробництва", - зазначив Романенко.
Саме мала ракета, за словами генерал-лейтенанта, стане наступним етапом нарощування російських ударних можливостей.
Терміни, за які Україна має підготувати відповідь, Романенко окреслює максимально стисло.
"У Росії її вже розробляють, а нам уже зараз необхідно займатися питанням, пов'язаним із тим, щоб знайти засоби протидії цій так званій третій хвилі противника. І в цьому полягає серйозна проблема, яку необхідно якомога швидше вирішувати", - наголосив він.
Як Росія вже модернізувала ракети "Іскандер"
Головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксіков говорив, що російські балістичні ракети "Іскандер", ймовірно, пройшли модернізацію й отримали оновлені засоби обману протиповітряної оборони.
За його словами, йдеться про здатність випускати в повітря спеціальні об'єкти-приманки безпосередньо під час польоту.
"Ракета "Іскандер" була від початку обладнана для відстрілу фальшивих цілей. В процесі застосування по Україні неодноразово фіксувалися фальшиві цілі. За обідком ракетного двигуна можна було бачити відповідні місця для відстрілу. Потім росіяни модернізували, відмовилися від подібних пасток", - каже експерт.
Він додав, що повторна поява приманок під час атак свідчить про те, що окупанти, найімовірніше, усунули попередні недоліки й довели ідею до робочого стану.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія вдень 5 жовтня атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Зафіксовані влучання у Слобідському районі міста. Кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до п’яти, ще 53 людини постраждали.
Також вжень 5 жовтня російський снаряд під час атаки на українську інфраструктуру рикошетом влучив у автобус біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови. Постраждав прикордонник.
У ніч на 5 жовтня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.
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Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
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