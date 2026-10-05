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Зможе дістати до Ужгорода: РФ працює над новою ракетою, у чому небезпека

Марія Николишин
5 жовтня 2026, 19:16
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Модернізована ракета здатна накрити регіони, які досі вважалися відносно безпечними.
Зможе дістати до Ужгорода: РФ працює над новою ракетою, у чому небезпека
Росія планує збільшити дальність "Іскандерів" / колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • Дальність "Іскандера" може зрости з 550 до 800 км
  • Під загрозою Львів, Ужгород і Тернопіль
  • Україна ще не має готової відповіді на нову ракету

Країна-агресор Росія працює над збільшенням дальності ракет "Іскандер" із 550 до 800 кілометрів. У разі успіху під ударом опиняться західні області України, зокрема Львів, Ужгород і Тернопіль. Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю oboz.ua.

Технологічні спроможності для такого кроку в російського ОПК є, переконаний Романенко.

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За його оцінкою, з високою ймовірністю йдеться не про класичний балістичний боєприпас, а про малу крилату ракету.

"Я б сказав, що це третя хвиля небезпечних засобів повітряного нападу, які розробила та виробляє РФ", - підкреслив генерал-лейтенант.

На початковому етапі основним інструментом масованих обстрілів були ударні безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння. Українські сили навчилися збивати їх дронами-перехоплювачами, проте ворог не відмовляється від цих апаратів через накопичені великі запаси.

Наступним кроком став перехід на інший тип силової установки, що суттєво змінив швидкісні характеристики апаратів.

"Друга хвиля і другий засіб – це "Шахеди" з реактивними двигунами. Це справді серйозна проблема – проблема, яку нам доведеться подолати. Ми працюємо над цим, засоби протидії вже знайдені, залишається лише питання масштабування виробництва", - зазначив Романенко.

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Саме мала ракета, за словами генерал-лейтенанта, стане наступним етапом нарощування російських ударних можливостей.

Терміни, за які Україна має підготувати відповідь, Романенко окреслює максимально стисло.

"У Росії її вже розробляють, а нам уже зараз необхідно займатися питанням, пов'язаним із тим, щоб знайти засоби протидії цій так званій третій хвилі противника. І в цьому полягає серйозна проблема, яку необхідно якомога швидше вирішувати", - наголосив він.

Як Росія вже модернізувала ракети "Іскандер"

Головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксіков говорив, що російські балістичні ракети "Іскандер", ймовірно, пройшли модернізацію й отримали оновлені засоби обману протиповітряної оборони.

За його словами, йдеться про здатність випускати в повітря спеціальні об'єкти-приманки безпосередньо під час польоту.

"Ракета "Іскандер" була від початку обладнана для відстрілу фальшивих цілей. В процесі застосування по Україні неодноразово фіксувалися фальшиві цілі. За обідком ракетного двигуна можна було бачити відповідні місця для відстрілу. Потім росіяни модернізували, відмовилися від подібних пасток", - каже експерт.

Він додав, що повторна поява приманок під час атак свідчить про те, що окупанти, найімовірніше, усунули попередні недоліки й довели ідею до робочого стану.

Зможе дістати до Ужгорода: РФ працює над новою ракетою, у чому небезпека
Іскандер / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія вдень 5 жовтня атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Зафіксовані влучання у Слобідському районі міста. Кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до п’яти, ще 53 людини постраждали.

Також вжень 5 жовтня російський снаряд під час атаки на українську інфраструктуру рикошетом влучив у автобус біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови. Постраждав прикордонник.

У ніч на 5 жовтня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.

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Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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