Армія РФ завдала удару по мосту через Дніпро у Запоріжжі, є поранені

Рух мостом тимчасово перекрито. Масштаби пошкоджень з’ясовуються.

https://glavred.net/war/armiya-rf-udarila-po-mostu-cherez-dnepr-v-zaporozhe-est-ranenye-10801790.html Посилання скопійоване

Росія атакувала міст через Дніпро у Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Коротко:

Війська РФ атакували міст через Дніпро

Рух по переправі тимчасово перекрито

Двоє чоловіків поранені та госпіталізовані

Вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрито. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

"Ворог атакував один із мостів через Дніпро в Запоріжжі. Через наслідки атаки рух по мосту тимчасово перекрито", - повідомив голова Запорізької ОДА Михайло Семікін.

відео дня

В результаті удару постраждали двоє чоловіків віком 43 та 54 роки. Їх доставили до лікарні, обидва перебувають у легкому стані.

Наслідки атаки на міст у Запоріжжі / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наслідки атаки на міст у Запоріжжі / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Атаки на мости в Києві - новини

Протягом останнього тижня росіяни систематично завдають ударів по мостах через Дніпро в Києві.

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни атакували міст повторно, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

Вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці.

На Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух по мосту з лівого на правий берег тимчасово перекрили.

4 жовтня відбувся обстріл Києва. У столиці пролунав вибух у районі Північного мосту.

Столична влада повідомила, що рух по двох мостах через Дніпро в Києві зупинятиметься на 15 хвилин під час повітряної тривоги. Обмеження стосуються Південного та Подільсько-Воскресенського мостів.

Росія використовує нову тактику ударів по мостах столиці

За даними аналітиків ISW, під час ударів по київських мостах росіяни застосували принципово інший спосіб наведення. Радник Президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що окупанти задіяли один або кілька ретрансляторів, які формують mesh-мережу з тимчасовим локальним зв’язком - саме вона дозволяє операторам коригувати траєкторію польоту безпілотника вже під час атаки.

Принцип роботи таких пристроїв зводиться до функції шлюзу: вони приймають команди через інтернет і перетворюють їх на радіочастотні сигнали для дрона, що знаходяться поблизу.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Про особу: Михайло Семікін Михайло Олександрович Семікін - тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації з 8 вересня 2026 року, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації (2024–2026). Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання. Народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. У 2008 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія", отримав кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога в навчальних закладах. У 2009 році за спеціальністю "Управління навчальним закладом" отримав ступінь магістра педагогічної освіти та кваліфікацію керівника навчально-виховного закладу та його підрозділів у Мелітопольському державному педагогічному університеті. У 2010 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У 2012 році навчався в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. У 2016 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та отримав ступінь бакалавра філософії, а також кваліфікацію вчителя філософських дисциплін. У 2020 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю "Філологія. Германські мови та літератури (включно з перекладачем), перша - англійська", отримав кваліфікацію викладача англійської мови та світової літератури, перекладача англійської мови. У 2022 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" та отримав ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". У 2013 році отримав науковий ступінь кандидата філософських наук. З червня 2016 року по серпень 2019 року – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області. З серпня 2019 року по грудень 2022 року – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області. З грудня 2022 року по квітень 2024 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області. З 1 травня 2024 року по 7 вересня 2026 року – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації. З 8 вересня 2026 року – тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред