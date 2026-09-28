Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталі

Ворожий дрон, попередньо, влетів у будівлю НАН.

https://glavred.net/ukraine/lyudi-vylezayut-iz-okon-chtoby-ne-sgoret-rf-atakovala-centr-kieva-voznik-pozhar-10799879.html Посилання скопійоване

Ворог, ймовірно, поцілив реактивним дроном по будівлі Національної академії наук / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

РФ атакувала безпілотниками Київ

Внаслідок атаки в центрі столиці виникла масштабна пожежа

Країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у Шевченківському районі, в середмісті столиці, зафіксовано падіння БпЛА на нежитлову будівлю.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на місці виникла пожежа. Екстрені служби вже прямують туди.

відео дня

Також у Дарницькому районі є влучання БпЛА на територію нежитлової забудови.

У соцмережах очевидці поширили моторошні кадри наслідків атаки на Київ. Вони повідомляють, що РФ атакувала будівлю Національної академії наук України.

Всередині нібито залишаються люди, їм доводиться вилазити через вікна, щоб врятуватися від масштабної пожежі. Офіційно місцева влада цю інформацію наразі не прокоментувала.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео наслідків російського удару по центру Києва можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

О 14:05 голова Шевченківської РДА Києва Олександр Сазанович повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. У КВМА уточнили, що жертвою удару РФ стала жінка.

Як РФ може "закошмарити" Київ

Главред писав, що за словами нардепа, секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, Росія здатна істотно посилити ракетні удари по Києву, однак її виробничі можливості у сфері балістичних ракет залишаються обмеженими.

В такій ситуації одним із ключових пріоритетів України має стати посилення протиповітряної оборони та можливостей щодо перехоплення балістичних ракет, а також знищення реактивних "Шахедів".

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 28 вересня у Києві було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу з боку дронів. В Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучення БПЛА РФ.

Раніше, 27 вересня, російський реактивний дрон завдав удару по житловому будинку на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва. Удар стався на рівні 4-5 поверхів житлового будинку.

Напередодні стало відомо, що Росія у ніч на 27 вересня атакувала Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у двох районах столиці, внаслідок атаки загинув чоловік.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред