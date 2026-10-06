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Удар на день народження Путіна: Росія готує до 70 ракет для атаки на Україну

Анна Ярославська
6 жовтня 2026, 08:33
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Монітори прогнозують масштабну атаку в ніч на 7 жовтня.
Ракетний удар, Путін
Стратегічна авіація та кораблі РФ готові до нападу на Україну / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Коротко:

  • РФ завершує підготовку до масованого обстрілу України
  • Атака із залпом до 70 ракет імовірна в ніч на 7 жовтня
  • У зоні ризику - Київська область та західні регіони країни

Російська окупаційна армія завершує підготовку до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Атака може відбутися в ніч на 7 жовтня - у день народження російського диктатора Владіміра Путіна.

Як пише моніторинговий канал єРадар, станом на ранок 6 жовтня зафіксовано передислокацію літаків з аеродрому "Українка". Зокрема, окупанти перекинули:

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  • 3 Ту-160 – на аеродром "Біла";
  • 4 Ту-95МС - на аеродром "Оленя";
  • 2 Ту-95МС – на аеродром "Енгельс".

Крім того, до застосування готові балістичні ракети "Іскандер-М", "КН-23", "Циркон" та "Онікс-М" із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей.

Також готові до нанесення удару два носії крилатих ракет "Калібр" в акваторії Каспійського моря та один носій в акваторії Чорного моря.

"Загальний можливий залп оцінюється приблизно в 70 ракет різних типів", - йдеться в повідомленні.

Які регіони стануть цілями атаки РФ

За даними моніторів, серед пріоритетних цілей - критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області.

Також можливі удари по Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

Коли очікувати ракетного удару

Найімовірніше, що удар відбудеться в ніч з 6 на 7 жовтня, пише єРадар.

"Не ігноруйте повітряну тривогу. Заздалегідь зарядіть телефони та павербанки, підготуйте необхідні речі та зробіть запас води", - закликали монітори.

Той факт, що окупанти готуються до ракетного удару по Україні, підтвердив і екс-голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

"Ворог явно готує обстріл, оскільки Путін досі вірить у те, що зможе зламати українців через відключення світла та опалення. Вірить у це, як вірив у "Київ за три дні". Але це лише дедалі більше наближає війну до території Росії", - написав він у Telegram.

Моніторинговий канал Strategic Control повідомляє, що починаючи з ночі 6 жовтня здійснюється низка перельотів:

  • переліт 4 бортів Ту-95мс з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленья";
  • переліт 2 бортів Ту-95мс з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс-2";
  • переліт 3 бортів Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Біла".

"Є висока ймовірність здійснення ракетного удару впродовж наступних двох діб", - йдеться у повідомленні.

звідки запускають ракети по Україні, ракети
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

РФ готує удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак. У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути спрямовані на широкий спектр об’єктів, зокрема на електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найчутливіший пункт документа стосується атомної генерації. Москва має намір змусити зупинитися три діючі АЕС, які є кістяком енергосистеми країни. Окупанти планують ракетні удари по відкритих розподільних пристроях, що з'єднують станції з мережею і розташовані менш ніж за милю від реакторів.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрили. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені. За даними ДСНС, внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.

4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано у дорожнє полотно.

2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.

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Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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