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РФ підняла Ту-95 і обстріляла Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук

Анна Ярославська
7 жовтня 2026, 06:50оновлено 7 жовтня, 07:35
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Атака розгорталася хвилями з 03:12 до світанку, а напередодні монітори прогнозували залп до 70 ракет.
Атака тривала трьома хвилями майже всю ніч / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот ​

Коротко:

  • Росія підняла в повітря шість Ту-95 з аеродрому "Оленєгорськ"
  • Балістичні ракети запускали з Брянської області та Таганрога
  • Монітори прогнозували залп до 70 ракет

У ніч на 7 жовтня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіабомби та реактивні безпілотники. Вибухи прогриміли в Києві та Дніпрі, а сама атака розгорталася кількома хвилями.

Ворожий наліт зафіксували ще пізно ввечері 6 жовтня.

відео дня

"Зафіксовано зліт трьох літаків Ту-160 з аеродрому "Біла".У разі здійснення пусків крилатих ракет їхнє входження в повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00", - повідомили у ЗС ЗСУ о 22:19.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Близько 03:49 Росія підняла в повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленєгорськ", повідомили Повітряні сили.

"У разі запуску крилатих ракет їх вторгнення в повітряний простір України очікується орієнтовно після 06:00. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Монітори загалом нарахували дев’ять літаків Ту-160 і Ту-95 з кількох аеродромів РФ.

Близько 03:10 окупанти застосували балістичне озброєння з Брянської області та південного напрямку, а вже через три хвилини військові попередили про запуск у бік столиці.

Балістична фаза охопила одразу кілька напрямків. Між 03:12 і 03:23 Повітряні сили фіксували цілі на Київ з двох напрямків - зі сходу та з півночі, ракету на Запоріжжя, яка потім змінила курс на Дніпро, швидкісну ціль на заході Донецької області та балістичну ракету над Харківщиною. Одна з груп пройшла південніше столиці - через Обухів на Українку.

РФ підняла Ту-95 і обстріляла Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Друга хвиля стартувала о 04:40, коли в небі з’явилися крилаті ракети. Їхній маршрут пролягав уздовж лінії Запоріжжя - Дніпропетровщина - Кіровоградщина з виходом на Полтавщину: монітори фіксували цілі на Божедарівку, на кордоні Дніпропетровщини та Херсонщини, а потім курс на Кременчук. Паралельно на Запорізьку область летіли КАБи, а реактивні БПЛА заходили з півночі Сумської та Чернігівської областей.

Третій пік припав на 05:11 - військові знову повідомили про балістичні ракети по столиці.

"Балістична ракета на Київ. Кілька цілей", - попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Після цього ударні дрони рушили вглиб Київщини: їхні курси фіксували на Немешаєві, Макарові, Василькові, Обухові та Козині. Ближче до ранку до них додалися цілі на Черкасах.

Найінтенсивніший тиск у фінальній фазі припав на Полтавщину. З 05:50 до 06:26 крилаті ракети послідовно заходили через захід Харківщини на Чутове, Машевку, Нові Санжари, Велику Багачку та Диканьку, а головним центром атаки став Кременчук - по ньому зафіксували щонайменше чотири окремі групи ракет. Останні повідомлення стосувалися Олександрії на Кіровоградщині та нової групи ракет на Кременчук.

Київ та Дніпро: влучання у склади та промислові об’єкти

Перші наслідки у столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко. За його даними, в Оболонському районі снаряди влучили в територію нежитлової забудови, а в Подільському - у складські приміщення.

У Дніпрі ціллю стало промислове підприємство - про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Ще один удар припав на об'єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі, повідомили в ОВА. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

У Кременчуці на Полтавщині також прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки росіян. В ОВА заявили, що регіон перебуває під масованою ворожою атакою.

За даними моніторингових пабліків, росіяни запускали ракети з районів Брянська та Таганрога, а пуски "Цирконів" відбувалися з напрямків Курська, Ростова та Міллерово.

Про підготовку удару знали заздалегідь

Сигнали про те, що Росія накопичує сили для масштабного обстрілу, з’явилися за дві доби до атаки. Вдень 6 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку армії РФ до нового масованого удару, а у вечірньому відеозверненні уточнив, що дані оновили.

Моніторингові ресурси тоді ж повідомляли про перебазування стратегічної авіації: чотири Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Українка" у напрямку аеродрому "Оленья", ще два - на "Енгельс-2". За їхніми оцінками, сумарний залп міг сягнути близько 70 ракет різних типів, а серед потенційних цілей називали критичну та військову інфраструктуру Києва та Київської області, а також об’єкти в Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали тривоги, перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями - загроза повторних запусків зберігалася й після світанку.

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Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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