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Весна покаже: комбат передбачив провал планів Путіна та завершення війни

Анна Ярославська
6 жовтня 2026, 12:49
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Втрати російської армії, невдоволення еліт та українські удари на великі відстані після зими можуть визначити умови завершення війни.
Путін, армія РФ
Командир ЗСУ назвав три причини неминучого провалу планів Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ключові тези:

  • Путін воює не за території, а за побудову імперії
  • Втрати РФ і бунт еліт зруйнують плани Кремля
  • Навесні стане зрозуміло, коли і як закінчиться війна

Імперські плани Путіна приречені на провал, а вже навесні стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна. Це буде пов’язано з втратами російської армії, можливим бунтом еліт та далекобійними ударами українських сил. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

Відповідаючи на запитання про подальші наміри Москви, військовий відкидає версію про те, що Росія бореться за окремі області.

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"У російського царька лише один план - побудова імперії. Путін хворий на імперіалізм. Усі чудово розуміють, що війна ведеться не за території", - підкреслив "Лука".

На його думку, йдеться про суто особисту ідеологічну конструкцію російського диктатора.

"У своїй голові він вигадав імперію і бачить себе "збирачем земель", яких у них ніколи не було. Він хоче втілити це за будь-яку ціну, не шкодуючи ані людей, ані ресурсів", - застерігає командир.

Втрати на фронті та тиск усередині Росії

Водночас становище російської армії та настрої всередині країни, переконаний офіцер, не залишають Кремлю шансів реалізувати задумане.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - зазначив він.

Наочним прикладом "Лука" називає Ліманський контрнаступ: за його словами, росіяни протягом чотирьох місяців нічого про нього не знали. Ще один фактор командир вбачає у російських верхах.

"Більше того, з часом почнуть бунтувати й їхні еліти, бо вони втрачають свої статки", - вважає "Лука".

Весна як точка відліку

Командир окреслює й часові рамки, коли ситуація може остаточно прояснитися.

"Ці фактори разом із нашими ударами на великі відстані сформують картину, яку ми побачимо вже навесні. Після зими стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна", - припустив він.

На запитання, чи отримає Україна в цей період свій шанс, офіцер відповів ствердно.

"Після зими відкриється вікно можливостей, і ми побачимо, на чию користь все складеться. Якщо ми їх притиснемо, і росіяни захочуть переговорів, навряд чи доведеться про щось з ними домовлятися", - підкреслив "Лука".

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Сполучені Штати пропонують провести до кінця жовтня тристоронню зустріч з Україною та Росією на технічному рівні.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хотіла б якомога швидше припинити війну шляхом мирних переговорів, але при цьому висунув умову - домовленості мають враховувати "національні інтереси" РФ. Також він знову заявив, що Москва виступає за нейтральний статус України.

Країна-агресор Росія може вичерпати ресурси для продовження війни проти України до 2028 року. Такий прогноз озвучив голова Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти й розрахунки.

Чи можлива особиста зустріч Зеленського та Путіна

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловився щодо перспектив особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна у разі проведення переговорів про завершення війни.

На думку Загороднього, розраховувати на пряму зустріч двох президентів поки що не доводиться.

"Зеленський чудово розуміє, що зустрічі з Путіним не буде, тому що Путін не поїде на переговори, адже це буде його політичною поразкою та визнанням суб’єктності України й Зеленського", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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