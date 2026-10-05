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РФ завдала удару ракетами "Бандеролі" по будинках у Харкові: є жертва й постраждалі

Анна Ярославська
5 жовтня 2026, 06:49
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Три "Бандеролі" впали в Індустріальному районі Харкова.
Наслідки нападу на Харків
Наслідки атаки на Харків увечері 4 жовтня 2026 року / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Коротко:

  • Ворожий БПЛА "Бандероль" влучив у місто
  • Зафіксовано загибель та поранення громадян
  • У Харкові триває рятувальна операція

Увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Мер Харкова Ігор Терехов о 22:53 повідомив, що боєприпас типу "Бандероль", який кружляв у повітрі, попередньо, влучив у багатоквартирний будинок в Індустріальному районі міста.

відео дня

"Надходить інформація про двох загиблих і кількох поранених", - додав Терехов через деякий час.

Паралельно голова Харківської ОВА Олег Синегубов також підтвердив факт атаки. За його даними, загинула одна людина, а ще двоє поранені. Через деякий час він написав, що, за уточненими даними, в Індустріальному районі спалахнула адміністративна будівля та два автомобілі.

О 23:50 стало відомо, що за уточненою інформацією Ситуаційного центру, внаслідок подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро - поранені.

Загорілися автомобілі та адміністративна будівля, близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено.

"Триває рятувально-пошукова операція", - уточнив Терехов.

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Пізніше в коментарі Суспільному мер повідомив, що одна людина загинула, вісім - отримали поранення в результаті удару, попередньо, трьох "Бандеролей" по Індустріальному району Харкова. Одна людина перебуває у вкрай важкому стані.

Оновлено. За даними ДСНС, в результаті російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.

В Індустріальному районі міста виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адмінбудівлі, автомобілі та сміття.

Пошкоджено житлові та адміністративно-виробничі будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу.

  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне, ДСНС
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне, ДСНС
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне, ДСНС
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне, ДСНС
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне, ДСНС
  • Наслідки ударів
    Наслідки ударів "Бандеролями" по Індустріальному району Харкова ввечері 4 жовтня Фото: Суспільне, ДСНС

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, 4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно.

2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.

У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак. У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути націлені на широкий спектр об’єктів, зокрема електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Дрони РФ можуть наводитися прямо з Києва - "Флеш"

Країна-агресор Росія може використовувати в Києві радіоретранслятори для короткострокового керування "Шахедами" під час ударів по столиці. Таких пристроїв може бути від одного до трьох, а їхня робота впливає на ефективність протидії дронам засобами РЕБ. Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Йдеться про технологію Mesh, яка, за словами Бескрестнова, може забезпечувати дронам противника тимчасовий канал зв’язку безпосередньо в районі цілі. Експерт вважає, що саме такі засоби можуть бути задіяні під час окремих атак на Київ.

"Зараз я наполягаю на тому, що в Києві вмикаються радіоретранслятори Mesh противника, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал керування "Шахедами" для коригування ударів. Небагато. Можливо, 1–3. Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним", - підкреслив Бескрестнов.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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