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Удар був смертельним: РФ атакувала Харків КАБами, серед постраждалих діти

Анна Косик
2 жовтня 2026, 16:31
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Мер міста повідомив про першу жертву ворожої атаки.
Удар був смертельним: РФ атакувала Харків КАБами, серед постраждалих діти
Багато людей отримали поранення внаслідок удару КАБів / Колаж: Главред, фото (ілюстративні): Міноборони РФ, скріншот з відео

Коротко:

  • РФ вдарила КАБами по Харкову
  • Внаслідок атаки є руйнування
  • Ворожий удар забрав життя людини, постраждали діти

Країна-агресор Росія вдень 2 жовтня атакувала КАБами Харків. Влучання зафіксоовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, окупанти поцілили по приватних секторах міста. Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок.

відео дня

"В одному з місць прильота - повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина. Ще двоє постраждалі від ворожого удару", - написав Терехов.

Удар був смертельним: РФ атакувала Харків КАБами, серед постраждалих діти
КАБ / Інфографіка: Главред

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинула людина у Немишлянському районі. Постраждалих щонайменше 9, серед них є діти.

Станом на 16:26 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов оновив інформацію щодо наслідків атаки РФ. Кількість постраждалих зросла до 17, серед них дитина.

"Один із поранених - 48-річний чоловік - наразі в операційній.Усім надається необхідна медична допомога", - додав він.

О 16:49 Ігор Терехов повідомив, що знайдено тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу міста.

Чим небезпечні російські КАБи

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, кожного місяця зростає кількість застосування противником керованих авіабомб.

Головна проблема з КАБами РФ полягає в тому, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Тому основним засобом протидії має бути боротьба з російською авіацією.

Удари РФ по Харкову та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 28 вересня російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Постраждало понад 20 осіб.

Напередодні стало відомо, що 26 вересня ударні дрони РФ атакували також Харків. Щонайменше два удари було зафіксовано в Київському районі, а також "приліт" у Салтівському.

Раніше, 24 вересня, росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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