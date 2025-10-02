Рус
Москва готується "вкрасти" ЗАЕС - її може зупинити лише один сценарій

Юрій Берендій
2 жовтня 2025, 21:54
Росія може перепідключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми — за умови добудови ліній передачі та подолання української протидії, вказує Кошарна.
Москва готується 'вкрасти' ЗАЕС - її може зупинити лише один сценарій
Чи зможе РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказала Кошарна:

  • Росія може підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми
  • ЗСУ можуть ефективно зірвати плани ворога

Технічно Росія має можливість підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Про це в коментарі Главреду розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

Вона зазначила, що план перепідключення був розроблений ще в липні 2022 року після підриву Каховської ГЕС. Уже в серпні того року почалися обстріли, внаслідок яких із чотирьох ліній видачі потужності залишили лише одну, створюючи підґрунтя для зупинки станції та її переходу на російську мережу.

Кошарна підкреслила, що тоді реалізувати цей задум завадила атака ЗСУ на підстанцію в Джанкойському районі, яка була знищена. Крім того, херсонські партизани підривали опори нової лінії, яку росіяни встановлювали навесні та завершили в серпні 2022 року. Це була та сама лінія, опори якої ще у 2015 році руйнували кримські татари. Попри відновлення, вони знову падали, і підключення так і не відбулося.

"Зараз ситуація повторюється - починається нова фаза протидії. Якщо розуміти логіку, то шанси, що росіяни таки її підключать, залежать від того, чи вдасться їм добудувати останні ділянки до Енергодара. Тільки Збройні сили України можуть перешкодити завершенню цього проекту: якщо влучать - ремонтувати доведеться їм; якщо ж не влучать, то така операція не є складною технічно, адже після ударів по ТЕЦ в Бєлгороді видно, що ураження подібних об'єктів можливе. Треба вражати об'єкти під Молочанськом, Мелітополем і Генічеськом - це 200-300 км, що не є технічною перешкодою для наших засобів. Тоді росіяни будуть змушені ремонтувати лінію і підключати її до української енергосистеми, тому що інших варіантів у них не залишиться", - наголошує вона.

Москва готується 'вкрасти' ЗАЕС - її може зупинити лише один сценарій
/ Інфографіка: Главред

Чи є загроза ядерного інциденту на ЗАЕС - думка експерта

Як писав Главред, у публічному просторі тема Запорізької АЕС обговорюється рідше, однак зараз спостерігається нова хвиля занепокоєння щодо її майбутнього. Як пояснив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар, інформаційний інтерес знизився, оскільки всі енергоблоки перебувають у стані холодного зупину. Це зменшує ризик ядерного інциденту, через що багато хто відчув певне заспокоєння.

"Якщо росіяни захочуть (а вони захочуть) відновити роботу одного з енергоблоків ЗАЕС, виникне багато ризиків, пов’язаних із тим, що потрібно виконати цілий комплекс робіт на енергоблоці, який останні два роки перебував в абсолютно аномальних умовах роботи. Тут можуть виникнути серйозні проблеми. Тож ця тема знову набуває актуальності", - вказав він.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міжнародне агентство з атомної енергії веде співпрацю з обома сторонами війни в Україні, аби якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, через дії РФ станом на 27 вересня станція вже чотири дні залишалася без електроенергії. Він наголосив, що Москва фактично готується привласнити ЗАЕС. Це вже десяте відключення живлення, спричинене російською агресією.

МАГАТЕ зазначає, що нинішня ситуація є особливо тривожною, адже настільки довгої перерви у постачанні електроенергії на Запорізькій АЕС ще не було.

Інші новини:

Про персону: Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України,

директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Запорізька АЕС Ольга Кошарна
Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "второй фронт" проти Заходу - Чаленко
Реклама
117 років і жодної тяжкої хвороби: секрет довголіття найстарішої жінка в світі

Реклама
