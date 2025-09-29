Удар по ВПК РФ на 240 км: ЗСУ вразили завод у Брянській області

Карачевський завод завод Електродеталь виробляє роз'єми для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем.

Під удар потрапив АТ Карачевський завод Електродеталь / Колаж: Главред, фото: Astra, google.com/maps

Коротко:

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по заводу Електродеталь

Підприємство випускає роз'єми і компоненти для військової техніки, авіації та електроніки

Удар був частиною стратегії зі зниження боєздатності армії РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по карачевському заводу Електродеталь у Брянській області РФ. Це підприємство, яке виробляє продукцію для військових потреб.

Чим саме було уражено завод, військові не уточнили. Повідомляється лише, що ударів було чотири, а дальність польоту "виробів" становила 240 кілометрів.

"У рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ Карачевський завод Електродеталь (місто Карачев Брянської області РФ). Дальність польоту - понад 240 км", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок атаки зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Результати ураження уточнюються.

Завод Електродеталь на карті / .google.com/maps

Зазначається, що завод Електродеталь виробляє різноманітні електричні роз'єми для військових і загальнопромислових застосувань, включно з низькочастотними, високочастотними та комбінованими з'єднувачами. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Зокрема, завод виробляє роз'єми для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

Вибухи і потужна пожежа в Брянській області РФ - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 29 вересня в Брянській області РФ прогриміли вибухи - регіон зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався в місті Карачев, де був атакований об'єкт промислової інфраструктури. У результаті спалахнула пожежа.

За даними росЗМІ, під удар дронів потрапив АТ Карачевський завод Електродеталь.

Чим ЗСУ могли вдарити по заводу Електродеталь

Російські ЗМІ писали, що для Карачевського району під час атаки в ніч на 29 вересня було оголошено сигнал "ракетної небезпеки", який транслювали через місцеве телебачення. Жителі також отримували оповіщення через систему цивільного захисту.

ЗСУ могли застосувати для удару по російському заводу ракети ATACMS або Storm Shadow/SCALP-EG, оскільки вони якраз перекривають дальність у 240 км і здатні завдавати точних ударів по промислових об'єктах.

Також не можна виключати, що це були українські крилаті ракети власної розробки, про які офіційно мало інформації.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Атаки України по РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово". Ця НПС розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.

У ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.

У ніч із 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за понад 450 км від українського кордону.

Інші новини:

