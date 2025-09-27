Дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії - ЗМІ

У ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово".

https://glavred.net/ukraine/drony-sbu-porazili-nefteperekachivayushchuyu-stanciyu-v-chuvashii-smi-10701866.html Посилання скопійоване

Дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії / колаж: Главред, фото: НПС "Тиньговатово", ілюстративне фото з мережі Інтернет

Коротко:

Поразку станції підтвердив глава Чуваської Республіки

Роботу станції було тимчасово призупинено

Безпілотники зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії. Про це повідомили джерела УНІАН у Службі безпеки України.

Зазначається, в ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово". Ця НПС розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.

відео дня

Поразку підтвердив глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв, який також повідомив, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта.

Крім того, з власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про потрапляння в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Так, транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.

"СБУ продовжує "запроваджувати санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів у бюджеті РФ триватиме й надалі", - підкреслило джерело в СБУ.

Удари вглиб Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня в Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів. Було зафіксовано влучення в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Ковер".

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою та в Ленінградській області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.

Читайте також:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред