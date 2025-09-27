Дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії - ЗМІ

Коротко:
- Поразку станції підтвердив глава Чуваської Республіки
- Роботу станції було тимчасово призупинено
Безпілотники зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії. Про це повідомили джерела УНІАН у Службі безпеки України.
Зазначається, в ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово". Ця НПС розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.
Поразку підтвердив глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв, який також повідомив, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта.
Крім того, з власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про потрапляння в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Так, транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.
"СБУ продовжує "запроваджувати санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів у бюджеті РФ триватиме й надалі", - підкреслило джерело в СБУ.
Як писав Главред, у ніч на 18 вересня в Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів. Було зафіксовано влучення в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Ковер".
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою та в Ленінградській області.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.
