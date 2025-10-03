Рус
Оборона України в новому форматі: Сирський розкрив чіткий план протидії "Шахедам"

Руслан Іваненко
3 жовтня 2025, 01:44
Сирський повідомляє про формування Командування безпілотних систем ППО та підготовку нових фахівців.
Сырский, Шахед
Сили оборони розгортають нові дрони-перехоплювачі та авіацію для відбиття атак "Шахед" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот youtube.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Росія за вересень атакувала Україну майже 7 тис. дронів
  • Понад половина атак — дрони типу "Шахед"
  • Основні цілі атак — критична інфраструктура та цивільні будівлі

Російські окупанти у вересні здійснили 6900 атак дронами на територію України, з яких понад 3600 безпілотників були типу "Шахед". Україна вже впроваджує заходи для протидії цій загрозі.

Тактика Росії та головні цілі атак

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, противник постійно змінює тактику застосування дронів. Наразі активні атаки фіксуються у прифронтових та прикордонних районах, а головними цілями є об’єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі.

"Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування", — зазначив Сирський.

Розвиток систем ППО та дронів-перехоплювачів

Він додав, що триває формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Крім того, у відбитті атак беруть участь ударні вертольоти та легкомоторна авіація.

"Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", — наголосив головком.

Оборона України в новому форматі: Сирський розкрив чіткий план протидії
Шахед / Інфографіка: Главред

Зміни у стратегії Росії – думка експерта

Військовий аналітик, ветеран війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман відзначає, що українцям слід готуватися до регулярних нічних повітряних атак. За його словами, Росія змінила тактику ударів: під час комбінованих атак із дронами кількість ракет у кожній операції стає меншою, але частота нападів зростає.

"Було 60–80 ракет за один напад. Зараз 20–30, інколи менше. Але це відбувається майже кожну ніч. Тому можна припустити, що вони змінили тактику. Не готуються до повітряних нападів з періодичністю 15–30 днів, а роблять це через 2–3 дні", — пояснив Гетьман.

Експерт підкреслює, що така зміна підходу вимагає від українських сил оборони постійної готовності та адаптації протиповітряних систем, адже ворог намагається максимально розосередити удари й знизити ефективність ППО.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня близько 16:00 окупанти атакували Дніпро за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще 15 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 2 жовтня російські окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками типу "Шахед". Вибухи були чути в Ірпені та Бучі.

Також 1 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту енергетики, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Енергетики були змушені вводити жорсткі графіки відключення світла, щоб забезпечити стабільність роботи мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

