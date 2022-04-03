Рашисти ґвалтують дітей, старих і мертвих: дівчинка-підліток описала пекло в Маріуполі

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16-річна школярка Катя, яка пережила пекло, влаштоване російськими окупантами у Маріуполі, розповіла про те, що солдати РФ гвалтують дітей, людей старшого віку і навіть трупи.

Її рідні загинули, а дівчинка врятувалася разом з 5-річним братиком і поділилася своєю моторошною історією. Її опублікувала в Facebook волонтер Віра Хвуст.

"А братик все до неї підходить і каже: "Мамочка, не спи, ти замерзнеш". І ми ніколи не потрапимо на її могилу. Вона так і залишилася в сирому і темному підвалі. Ми ходили в туалет, спали, їли залишки їжі в одному підвалі. А якось дядько Коля зловив голуба, це був напевно п'ятий або шостий день, і ми його засмажили, і їли. А потім нас всіх рвало", - розповіла школярка про смерть матері.

Вона також описала стан, коли доводилося перебувати поруч з тілами померлих.

"А потім стало тихо і дядько Коля її виніс, і сам підірвався на розтяжці. Мама дуже плакала. Після смерті тата, дядько Коля був найближчою людиною. Трупи так смердять. Вони там були скрізь. Я братові закрила очі маминим шарфиком, що б він цього не бачив. Поки ми бігли - мене кілька разів мало не знудило", - згадала вона.

"А ще страшно, коли діти плачуть, а не можна. Не можна, щоб чули. Ці виродки знаходили людей в підвалах і вбивали. Ті, що вижили говорили, що російські військові могли згвалтувати і дітей, і людей похилого віку, і навіть трупи. Якщо Бог є, то чому він це допускає? - поділилася Катя.

Крім того, школярка зізналася, що дуже переживає, що їх з братиком розділять і вони більше ніколи не зустрінуться.

"Я жити не хочу. Навіщо цей путін нас рятував? Ми ж добре жили, навіть машину купили. Дядько Коля обіцяв мене навчити водити. Вони навіть її спалили. І квартири немає. Я померти хочу, і не можу", - додала вона.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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