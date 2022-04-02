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Вантаж 200 для Примор'я: ЗСУ знищили підполковника з елітної бригади ВДВ РФ

2 квітня 2022, 01:20

Віталій Слабцов був заступником командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

війна в Україні, російська техніка Техніка окупантів
/ Reuters

Збройні Сили України знищили ще одного російського офіцера зі складу окупаційних військ.

Українські військові ліквідували підполковника РФ Віталія Слабцова, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Відзначається, що він був заступником командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

"Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", – коментує Штефан.

Додамо, що російська 83-я одшбр базується в Уссурійську Приморського краю.

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Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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