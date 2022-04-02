У Маріуполі кадирівці задля розваги стріляють по дітях та їдять собак

Кадирівці в Маріуполі для розваги стріляють по українським дітям

Орки хваляться своїм рідним, в тому числі дружинам й батькам про те, як вони вбивають українських дітей у Маріуполі і їдять собак. Їхні родичі спокійно реагують на те, що окупанти прийшли вбивати українських дітей і грабувати домівки, повідомляє Telegram-канал СБУ, публікуючи перехоплені телефонні розмови.

"Російські окупанти щодня "пробивають дно". На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації і звірств рашистів, що ми зробили з них окрему добірку.

Так, один із загарбників смакує з дружиною "сафарі" на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах – для розваги. Далі хвалиться захопленими під Києвом трофеями: "... машин набрали собі, бл*дь. Рушниць собі набрали, карабінів...".

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А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, із харчуванням у них все нормально: "... собаку зарізали, з'їли", тому що просто нутрії закінчилися".

Найгірше, що навіть мирні росіяни смакують цими звірствами, які їхні родичі творять Україні.

"Ми фіксуємо всі безчинства, щоб кожен окупант поніс заслужене покарання. І, перш за все, на полі бою!"- йдеться в повідомленні.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до Уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає " нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше український волонтер і військовий ЗСУ Юрій Касьянов зазначав, що після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пояс" і звузити свій величезний список вимог. Якщо спочатку в Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягти в ході війни проти України, то тепер "апетити" Путіна знизилися.

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