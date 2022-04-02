"Ворог здригнувся і побіг": на Чернігівщині ЗСУ розгромили російський спецзагін

Російське командування ввело в бій на цьому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ.
У Чернігівській області Збройні сили України розгромили російські війська біля села Велика Дорога.
В результаті більше 30 одиниць бойової техніки знищені і захоплені, розповів військкор Юрій Бутусов в Facebook.
"Після серії нищівних ударів ЗСУ по угрупованню ЗС РФ, яка намагалася утримати плацдарм на схід від Києва, російські війська здригнулися і побігли. У районі Лосинівки і Великої Дороги наш спецназ провів ефективну роботу і зачистку, і надіслав фотографії перших результатів бойової роботи, які вражають", - повідомив він.
За його даними, російське командування ввело в бій на цьому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ, які також були розбиті.
"Відхід прикрити не вдалося, нашим спецназом були взяті полонені російські ССОшники", - додав Бутусов.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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