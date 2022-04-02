Ворога спалили разом з технікою: ЗСУ звільняють передмістя Чернігова

Українські війська звільнили населений пункт Шестовиця під Черніговом.
Збройні сили України продовжують звільнення захоплених раніше окупантами РФ населених пунктів у Чернігівській області.
У п'ятницю, 1 квітня українські війська звільнили населений пункт Шестовиця під Черніговом, йдеться в повідомленні Оперативного командування Північ.
При цьому опубліковані фото розбитих позицій російських окупантів, а також спаленої техніки ворога.
"Сиділи орки в Чернігівському лісі, курили на колоді, пили воду, сік з Адигеї. Але прийшли "наші котики" з сил опору Сіверщини і звільнили Шестовицю", - наголошується в повідомленні.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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