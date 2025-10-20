Рус
Рішення щодо "Томагавків" для України ще відкрите - віце-президент США

Анна Ярославська
20 жовтня 2025, 08:22оновлено 20 жовтня, 08:54
Президент США Дональд Трамп "почув запит" України на ракети Tomahawk.
Трамп, Джей Ді Венс, ракети Томагавк
Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо ракет "Томагавк" / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Рішення щодо "Томагавків" ще не ухвалено
  • Трамп почув запит України

Остаточне рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk ще не ухвалено. США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву. Про це заявив віцепрезидент Америки Джей Ді Венс, пише Reuters.

За його словами, президент США Дональд Трамп "почув запит" України на ракети Tomahawk, але намагається насамперед дбати про безпеку Америки.

"Нам треба мати критично важливі системи озброєння для власних збройних сил, наших власних військ. Саме на цьому зосереджений президент", - сказав він.

Позиція Трампа щодо ракет Tomahawk

17 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що ракети "Томагавк" залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів.

"Сполученим Штатам також потрібні ці ракети. У нас їх багато, але ми не можемо витрачати їх заради інших країн. Вони дуже потужні, точні та ефективні, але нам вони також потрібні. Тому що з цим робити - невідомо", - сказав Трамп.

Він додав, що ідея передачі кількох тисяч "Томагавків" партнерам не була схвально сприйнята Росією.

"Я запитав Путіна: "Ви не заперечуєте, якщо я дам вашим супротивникам кілька тисяч "Томагавків"? Йому це не сподобалося", - зазначив Трамп.

Рішення щодо 'Томагавків' для України ще відкрите - віце-президент США
Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Ракети Tomahawk для України - останні новини

Як писав Главред, журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки відмовляється постачати Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.

Журналісти CNN також зазначають, що Трамп на зустрічі із Зеленським дав зрозуміти, що Україна не отримає далекобійні ракети "Томагавк " для ударів у глибину Росії. Трамп вважає, що Україна нібито прагне до ескалації та затягування війни.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп не сказав "так" поставкам Україні ракет Томагавк, але й не оголосив про остаточне "ні".

Чи отримає Україна "Томагавки" від США: думка експерта

Політолог Петро Олещук заявив, що для Трампа Tomahawk - це аргумент, щоб примусити Путіна до переговорів.

"З точки зору Трампа, наразі Tomahawk своє завдання виконали - змусили Путіна повернутися за стіл переговорів. Причому не просто повернутися, як на Алясці, а й про щось почати домовлятися. Так це чи ні - побачимо, але поки що для Трампа питання про надання Tomahawk не актуальне. Він переконаний, що йому потрібно домовитися з Путіним про припинення вогню, як він домовився про Газу", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, на даному етапі Трамп не хотів би надавати Україні Tomahawk і посилювати спроможності ЗСУ завдавати ударів по Росії.

"Трампа цікавить мирна угода. Виходячи з цього, він і вибудовує всі свої кроки. Принаймні, поки не відбудеться зустріч Трампа з Путіним, питання про Tomahawk не обговорюватиметься", - додав Олещук.

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Томагавк новини України
