F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

Юрій Берендій
29 вересня 2025, 18:38
Окрім американських F-16 та французьких Mirage, Україна очікує отримати шведські Gripen, кількість яких поки що не розкривають, зазначили в Міноборони.
Літаки Gripen - анонсувано передачу Україні нового типу літаків / Колаж Главред, фото: Вікіпедія, Saab

Про що сказав Гаврилюк:

  • Україна отримає шведські літаки 4 покоління Gripen
  • Постачання ракет Tomahawk до України змусить Кремль почати мирні переговори

Україна розраховує на нові партії винищувачів. Окрім американських F-16 та французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen. Про це повідомив заступника міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC.

Відповідаючи на питання про кількість літаків, генерал Гаврилюк зауважив, що зрозуміти це можна буде тоді, коли вони з’являться в небі над Україною.

відео дня

На уточнення журналіста про те, чи йдеться про всі літаки — Mirage, Gripen чи лише F-16, генерал відповів, що саме це мається на увазі під словом "очікується".

"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду", - сказав він.

На запитання про дефіцит ракет і боєприпасів для відбиття російських атак генерал ухилився від відповіді наголосивши, що ракети Patriot застосовуються виключно для знищення російських балістичних цілей. Київ не може дозволити собі витрачати їх на інші об’єкти, зокрема крилаті ракети.

Ще влітку Дональд Трамп обіцяв надати Україні Patriot і навіть озвучував цифру 17, однак залишалося незрозумілим, чи йшлося про повні комплекси, пускові установки чи окремі ракети. Відтоді інформації про реальні постачання не надходило. Гаврилюк зауважив, що є певний прогрес у цьому напрямку, але деталей не розкрив.

Він також підтвердив, що Україна зверталася по ракети не лише для Patriot, а й для інших систем ППО, щоб розподілити навантаження між різними ешелонами оборони та мати резерв у разі зростання інтенсивності атак.

Окремим запитом стали далекобійні ракети Tomahawk. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, адміністрація Трампа зараз розглядає це питання разом з іншими проханнями від європейських союзників.

Гаврилюк підкреслив, що удари по території Росії далекобійними ракетами здатні не лише підірвати її військово-промисловий потенціал, а й змусити Кремль піти на переговори, оскільки вартість продовження війни для Москви зростатиме.

/ Інфографіка: Главред

Що відомо про літаки Gripen - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт і член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце зазначив, що для України існує альтернатива постачанню американських F-16 — винищувачі з європейських країн.

Насамперед йдеться про літаки Mirage, які Франція поступово знімає з експлуатації. За своїми характеристиками вони співмірні з F-16, що вже отримала Україна. Водночас у Франції є й сучасніші винищувачі — Rafale, які перебрали на себе функції Mirage.

Окрім Франції, потенційним джерелом бойових літаків може стати і Велика Британія. Її Eurofighter Typhoon мають у деяких версіях радари потужніші за ті, що встановлені на F-16, а їхня бойова дальність сягає близько 1400 км, тоді як у F-16 — лише близько 550 км.

"В Європі ще є шведські винищувачі Gripen, а саме JAS 39 Gripen, які так само за своїми характеристиками відповідають рівню сучасних модифікацій F-16, навіть більш просунутих, ніж були надані Україні. Однак на сьогодні літаків Gripen виготовлена невелика кількість. Щоб Україні отримати додаткові такі літаки, то мова йтиме про їх виробництво, на що може знадобитися декілька років. Тобто по Gripen не буде швидкий процес", - додав авіаексперт в ефірі Еспресо.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot та HIMARS у рамках програми PURL.

Авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап висловив думку щодо можливих затримок із поставками систем ППО після атаки російських дронів на територію Польщі. Він наголосив, що підписані контракти і процес постачання – це одне, а політичні рішення про зміну обсягів допомоги – зовсім інше, тому між цими подіями прямого зв’язку немає.

Водночас відомо, що 16 вересня адміністрація Дональда Трампа схвалила перший пакет озброєнь для України, який фінансують союзники по НАТО. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, постачання американської допомоги очікується вже найближчим часом.

Інші новини:

Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

війна в Україні военные Міноборони України
