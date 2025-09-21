Логістика ракет порушена: партизани підірвали важливу колію в РФ

Коротко:
- Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську
- Колі ведуть до авіазаводу, який виготовляє ракети Х-59
Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Про це йдеться в заяві Атеш у Telegram.
Зазначається, що агенти руху підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу.
Відомо, що цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.
"Він - стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", - йдеться у повідомлені.
Крім того, члени Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена.
Удари ЗСУ по Росії
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна завдає ударів по нафтопроводах, які забезпечують експорт російської нафти.
На його думку, усе це в сукупності обіцяє дуже погані новини для російської економіки, яка і так валиться.
Диверсії - що відомо
Як повідомляв Главред, партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.
Також відомо, що наприкінці серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії російська армія зазнала серйозних втрат. Невідомі підпалили командний пункт 35-ї армії РФ, де загинули 18 офіцерів оперативного складу.
Крім того, агенти партизанського руху Атеш провели диверсію біля тимчасово окупованого Дебальцевого, що у Донецькій області. Внаслідок підривних дій було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ країни-агресорки.
Читайте також:
- ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна
- Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи
- Ударні дії на чотирьох напрямках: деталі просування ЗСУ на фронті
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред