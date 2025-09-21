Логістика ракет порушена: партизани підірвали важливу колію в РФ

Партизани наголосили, що завод - стратегічна мета.

Партизани підірвали колію / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скріншот з відео

Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську

Колі ведуть до авіазаводу, який виготовляє ракети Х-59

Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Про це йдеться в заяві Атеш у Telegram.

Зазначається, що агенти руху підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу.

Відомо, що цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.

"Він - стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", - йдеться у повідомлені.

Крім того, члени Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена.

Диверсія в РФ / фото: t.me/atesh_ua

Диверсія в РФ / фото: t.me/atesh_ua

Удари ЗСУ по Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна завдає ударів по нафтопроводах, які забезпечують експорт російської нафти.

На його думку, усе це в сукупності обіцяє дуже погані новини для російської економіки, яка і так валиться.

Диверсії - що відомо

Як повідомляв Главред, партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

Також відомо, що наприкінці серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії російська армія зазнала серйозних втрат. Невідомі підпалили командний пункт 35-ї армії РФ, де загинули 18 офіцерів оперативного складу.

Крім того, агенти партизанського руху Атеш провели диверсію біля тимчасово окупованого Дебальцевого, що у Донецькій області. Внаслідок підривних дій було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ країни-агресорки.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

