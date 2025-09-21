Рус
Логістика ракет порушена: партизани підірвали важливу колію в РФ

Марія Николишин
21 вересня 2025, 09:08
Партизани наголосили, що завод - стратегічна мета.
Партизани підірвали колію / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скріншот з відео

Коротко:

  • Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську
  • Колі ведуть до авіазаводу, який виготовляє ракети Х-59

Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Про це йдеться в заяві Атеш у Telegram.

Зазначається, що агенти руху підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу.

Відомо, що цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.

"Він - стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", - йдеться у повідомлені.

Крім того, члени Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена.

Диверсія в РФ / фото: t.me/atesh_ua
Диверсія в РФ / фото: t.me/atesh_ua

Удари ЗСУ по Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна завдає ударів по нафтопроводах, які забезпечують експорт російської нафти.

На його думку, усе це в сукупності обіцяє дуже погані новини для російської економіки, яка і так валиться.

Диверсії - що відомо

Як повідомляв Главред, партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

Також відомо, що наприкінці серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії російська армія зазнала серйозних втрат. Невідомі підпалили командний пункт 35-ї армії РФ, де загинули 18 офіцерів оперативного складу.

Крім того, агенти партизанського руху Атеш провели диверсію біля тимчасово окупованого Дебальцевого, що у Донецькій області. Внаслідок підривних дій було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ країни-агресорки.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вибух у Росії війна Росії та України партизани
15:20

Вже не футбол: після дискваліфікації Мудрик готується до нової кар’єри в спорті

15:16

Чи можна заморожувати картоплю: сиру, варену або у вигляді пюре

15:15

Чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: Зеленський чітко пояснив

15:01

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

15:00

Історик Сергій Плохій висловив підтримку ініціативі голови НБУ Пишного змінити копійку на шаг

14:52

Миттєве диво: один простий рух перетворює яєчню на кулінарний шедеврВідео

14:28

Незвичайний спосіб прання: названо лайфхак для чистоти та свіжості кепок і капелюхівВідео

14:26

Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи

14:22

"Назавжди збережу": син Олени Кравець зустрівся з легендою українського футболуВідео

14:02

"Пекельні тарифи" Трампа: з'явився прогноз потужного удару по РосіїВідео

