Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

У Європі може статися колапс, якщо не розвʼязати два ключові питання.

Названо дві умови, за яких Україна стане членом ЄС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові умови членства України в ЄС:

Збереження балансу сил у Європі після розширення Союзу

Вирішення сільськогосподарського питання

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив головні виклики, які мають бути подолані, аби Україна стала членом ЄС. Відповідну заяву він зробив під час виступу на Куражі у Києві, передають Новини.Live.

За його словами, для членства України в ЄС передусім необхідно, щоб Західна Європа знайшла спосіб зберегти контроль над європейським проєктом після вступу України, Молдови та західних Балкан.

"Якщо залишити все так, як воно зараз працює і доєднати нас всіх, то ЄС буде існувати, але Західна Європа втратить контроль без зміни балансу сил", - вважає Кулеба.

Друга умова - розв'язання питання українського сільськогосподарського комплексу, оскільки він несумісний з європейським і може негативно вплинути на фермерів по всій Європі, переконаний ексміністр закордонних справ України.

"Якщо України входить у теперішньому стані в ЄС, то ми просто вбиваємо всіх фермерів по всій Європі. Це, своєю чергою, спричиняє реальні революції у Франції, Бельгії, Польщі та в інших країнах. У результаті - колапс у Європі. Тому ці дві проблеми треба вирішити і тоді Україна буде в ЄС, тому що (блоком - Главред) ухвалено в 2022 році про те, що Україна - це наше. Тому шлях до ЄС відкритий. Реформи важливі, потрібні, але це не є визначальним фактором", - пояснив Кулеба.

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити усі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що наразі варто відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну, а дискусії щодо вступу держави в Європейський Союз є передчасними.

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

