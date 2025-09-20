Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

Ключові умови членства України в ЄС:
- Збереження балансу сил у Європі після розширення Союзу
- Вирішення сільськогосподарського питання
Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив головні виклики, які мають бути подолані, аби Україна стала членом ЄС. Відповідну заяву він зробив під час виступу на Куражі у Києві, передають Новини.Live.
За його словами, для членства України в ЄС передусім необхідно, щоб Західна Європа знайшла спосіб зберегти контроль над європейським проєктом після вступу України, Молдови та західних Балкан.
"Якщо залишити все так, як воно зараз працює і доєднати нас всіх, то ЄС буде існувати, але Західна Європа втратить контроль без зміни балансу сил", - вважає Кулеба.
Друга умова - розв'язання питання українського сільськогосподарського комплексу, оскільки він несумісний з європейським і може негативно вплинути на фермерів по всій Європі, переконаний ексміністр закордонних справ України.
"Якщо України входить у теперішньому стані в ЄС, то ми просто вбиваємо всіх фермерів по всій Європі. Це, своєю чергою, спричиняє реальні революції у Франції, Бельгії, Польщі та в інших країнах. У результаті - колапс у Європі. Тому ці дві проблеми треба вирішити і тоді Україна буде в ЄС, тому що (блоком - Главред) ухвалено в 2022 році про те, що Україна - це наше. Тому шлях до ЄС відкритий. Реформи важливі, потрібні, але це не є визначальним фактором", - пояснив Кулеба.
Дивіться відео, у якому Кулеба назвав дві умови для вступу України в ЄС:
Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити усі переговорні кластери ще у 2025 році.
Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.
Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що наразі варто відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну, а дискусії щодо вступу держави в Європейський Союз є передчасними.
Про персону: Дмитро Кулеба
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
