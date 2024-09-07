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Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

Даяна Швець
7 вересня 2024, 16:17
1056
Як припускає Голобуцький, щось змушує Путіна брати екстрену передишку.
Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори
Путін все більше натякає про перемовини з Україною / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Як відомо, перед швейцарським самітом миру диктатор РФ Володимир Путін публічно висунув ультиматум: Україна має відмовитись від 4-х областей, причому в адміністративних кордонах, а не по лінії фронту. Тепер же Путін різко перевзувся в повітрі.

Зненацька, на форумі у Владивостоці, агресор послався на стамбульські пропозиції як "справжні", на противагу іншим, "ефемерним". Таку зміну риторики прокоментував експерт Олексій Голобуцький.

"Це там, де Україна відмовляється від НАТО (це назвали "дотриманням постійного нейтралітету" - при тому, що по понад 500 роках навіть Швейцарія відмовляється від нейтральної позиції через Росію). А заодно від ядерних намірів і від іноземного контингенту та зброї (тобто, від Петріотів в тому числі). Ніяких спільних з НАТО навчань. Ну і ідіотична "законодавча заборона фашизму, нацизму і агресивного націоналізму". Там десь ще були права русскоязичних і російської мови", - пригадує експерт.

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Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Як зазначає Олексій Голобуцький, за отаку закріплену беззахисність та відмову від себе Путін був готовий пообіцяти "більше не нападати на Україну" і лишити за Росією окуповані Донбас і Крим. Начебто це "обопільно вигідна мирна угода".

"І обов'язковий рефрен цієї пісні: "Росія ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України". Фактично, вже всі представники російської еліти так чи інакше висунули вимоги переговорів. Схоже, Путін хоче прискорити процес і реалізувати перший крок до президентських виборів в США. Не дарма ж Мєдвєдєв буквально вчора заявив, що для Росії різниці нема - Гарріс чи Трамп, в значенні, що обидва варіанти погані для Росії і провадитимуть антиросійську політику", - підсумовує спікер.

Як припускає Голобуцький, щось змушує Путіна поспішати. І це навряд невдоволення росіян - 78% підтримки війни і дій Путіна заперечують цю версію. Однак Путіну явно потрібна передишка, вважає експерт.

Переговори України та РФ - останні новини

Вже ні для кого не секрет, що диктатор різко понизив планку цілей "СВО". Під час свого вчорашнього виступу на форумі у Владивостоці Володимир Путін буквально перевзувся в повітрі, назвавши нову ціль так званої "сво". Тепер, за його словами, головним завданням для окупантів є саме Донбас.

Своєю чергою Орбан озвучив чергову "миротворчу" ідею. Він переконаний, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну.

Три мирні плани вже до кінця року будуть представлені світу: план США, український мирний план і план Китаю, вважає експерт Вадим Денисенко.

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