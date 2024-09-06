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Три мирні плани вже до кінця року: експерт розповів, як війна може закінчитись

Даяна Швець
6 вересня 2024, 17:16
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Експерт називає три сценарії закінчення війни та майбутніх переговорів: план США, український мирний план і план Китаю.
Путин, ВСУ, ЗЕ
Путін знову підняв тему переговорів / Коллаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНИАН, pixabay

Правитель Росії Володимир Путін нещодавно знову заявив, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі "документів" узгоджених у Стамбулі в 2022 році. Україна, своєю чергою, називає всі ультиматуми Кремля абсолютно нелогічними та абсурдними.

Останні заяви диктатора прокоментував експерт Вадим Денисенко.

"Все йде до того, що ближче до нового року буде три мирних плани: план США (його рамки окреслені нещодавно в Foreign Affairs і зводяться до того, що потрібно якось заморозити конфлікт, не дати можливості його повторити і чекати смерті Путіна). Український мирний план і план Китаю, який, за великим рахунком, на цьому етапі, нічим не відрізняється від того, що озвучено в Foreign Affairs", - вважає він.

відео дня

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля.

"Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні.

За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

Окрім цього, Денисенко окреслив позицію Китаю в декількох пунктах:

  1. Оформити повне лідерство в БРіКС;
  2. Зайти в ряд країн ЄС, (не лише в Угорщину), щоб створити серйозний плацдарм для подальшої своєї присутності в Європі. Саме в цьому контексті , між іншим, треба дивитися на примушування Лукашенка до нормалізація стосунків Білорусі з сусідами;
  3. Китай спробує зіграти в гру, де саме вони можуть гарантувати , що Путін не збожеволіє остаточно після заморозки конфлікту;

Важливим моментом, на думку Денисенка, є те, як себе поведуть США по відношенню до Китаю. Бо зараз головною битвою світу (точніше битвою між КНР і США), експерт називає не нашу війну, а битву за ЄС і Австралію. І мирний план по Україні - це частина цієї великої битви.

"Окремо, хочу звернути увагу на те, що Польща хоче стати одночасно головним хабом Китаю і США в Центрально-Східній Європі (повертаємося до нашого інфантильного уявлення про світ). І ми маємо на це активно звертати увагу, бо після завершення війни ми маємо всі шанси опинитися в умовній залежності від рішень Варшави", - написав він.

Також експерт Вадим Денисенко дав відповідь на запитання, чи можливі переговори до виборів в США.

"Як на мене, малореально, хоча й не можна на 100% це відкинути. Але повторюся, всі рішення головні гравці будуть приймати не стільки, виходячи з ситуації в Україні, скільки з перспектив великої битви за ЄС і Австралію. І це головний (крім, військового, звичайно) виклик для нас", - зазначив Денисенко.

Переговори України та Росії - останні новини

До слова, нещодавно стало відомо, чому Путін заговорив про мир. Диктатор зрозумів, що Україна не гратиме в його гру затяжної війни на виснаження, а завдаватиме ударів там, де це принесе реальний результат.

У НАТО також заговорили про швидкий шлях до закінчення війни та перемоги України. Україні потрібно більше військової підтримки, наголосив Єнс Столтенберг.

Главред нещодавно розповів, як операція на Курщині вплине на результат війни. З настанням негоди наступальні дії російської армії ослабнуть, каже член Асоціації полковників з Литви. Малініоніс підкреслив, що перекидання Росією її найкращих підрозділів з фронту в Україні забирає час, і немає жодної гарантії, що вони зможуть вибити українських військових із Курської області.

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