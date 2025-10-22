Принц Вільям готовий "оголосити війну" Гаррі та Меган - що сталось

Майбутній монарх планує позбавити титулів принца Гаррі та Меган Маркл.

Принц Вільям хоче позбавити титулів принца Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, sussexroyal

Принц Вільям планує остаточно розірвати зв’язки з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл. За даними RadarOnline, спадкоємець британського престолу обговорює з королем Чарльзом та старшими радниками можливість позбавити подружжя герцогських титулів.

Ці розмови розпочались після того, як принц Ендрю нещодавно втратив усі залишки своїх звань і посад після нових звинувачень, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна. Як розповів палацовий інсайдер, під час літнього перебування королівської родини в Балморалі обговорювались серйозні теми.

Принц Вільям з принцесою Кейт / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Ззовні це виглядало як звичайний родинний відпочинок — прогулянки, барбекю, спокійні вечері. Але за зачиненими дверима велися важливі перемовини. Вільям переконаний, що монархія не може розвиватися, поки Гаррі та Меган зберігають свої титули", — розповів співрозмовник видання.

За словами джерела, рішення короля Чарльза щодо Ендрю стало для Вільяма "корисним прецедентом" і фактично "підказкою до дії".

"Те, що сталося з Ендрю, показало йому, що настав час для остаточного розриву. Рішення короля фактично дало йому план дій", — зазначив інсайдер.

Принц Вільям з родиною / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Проте не всі у родині поділяють погляди Вільяма. Несподівано, на захист Гаррі та Меган стала Кейт Міддлтон. Вона вважає, що оголошення війни їм стане точкою неповернення для королівської родини.

"Кейт любить Вільяма і вірить у його бачення, але попередила: якщо він справді забере у Гаррі титули, це стане точкою неповернення. Вона за натурою миротвориця і розуміє, що такий крок знищить навіть мінімальний шанс на примирення", — розповіло джерело видання.

Раніше Главред повідомляв, що молодший брат короля Великої Британії Чарльза ІІІ, принц Ендрю, фактично був змушений відмовитися від усіх королівських титулів, що залишилися. Це рішення стало результатом прямого тиску з боку короля Чарльза ІІІ.

Також британський принц Луї може отримати свою першу "королівську" посаду - стати покровителем благодійної організації. Всесвітній чемпіонат з конкеру зробив синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон незвичайну пропозицію.

Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав із неоголошеним візитом до Львова та відвідав центр реабілітації цивільних медиків і поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

