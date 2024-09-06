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Путін ще ні разу такого не казав: диктатор різко понизив планку цілей "СВО"

Даяна Швець
6 вересня 2024, 20:44
2659
З військового погляду, Донеччина – це все, що він може зробити, вважає експерт.
Путін ще ні разу такого не казав: диктатор різко понизив планку цілей 'СВО'
Путін змінив свою риторику стосовно війни / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Під час свого вчорашнього виступу на форумі у Владивостоці Володимир Путін буквально перевзувся в повітрі, назвавши нову ціль так званої "сво". Тепер, за його словами, головним завданням для окупантів є саме Донбас.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що обіцянки очільника Кремля для свого оточення є цяцянками - він не знає, як їх виконати.

"Путін ще ні разу такого не казав. До того ж не лише він, а взагалі ніхто з російського керівництва не говорив, що мета так званої "сво" наступ на Донеччині",– зауважив політтехнолог.

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А де ж омріяна "денацифікація та демілітаризація", скидання влади, гучні мрії диктатора захопити Київ, Харків, Дніпро, Одесу та лівий берег Дніпра?

Раптом з'ясувалося, що ціль РФ– це захоплення виключно Донбасу. Путін вже сам усвідомлює, що не зміг виконати обіцянок, які непублічно давав своєму близькому оточенню. Саме тому його риторика кардинально змінилася.

Шейтельман згадує обіцянки Кремля ще у 2024 році захопити Харків та Одесу. Однак навіть невелике містечко Вовчанськ на Харківщині ворогу не по зубам, а до інших міст окупанти взагалі не наблизилися.

"З військового погляду, Донеччина – це все, що він може зробити. Отже, за рік Росія змогла захопити Авдіївку та почати рух в бік Покровська. Відстань між містами 45 кілометрів",– наголосив Михайло Шейтельман.

Експерт вважає, що єдиною, хоч мінімальною, перемогою РФ є окупація Авдіївки у січні 2024 року.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

"Тоді суттєво вплинула відсутність обіцяної допомоги з боку США. За рік з 45 кілометрів росіяни пройшли 35. Не треба забувати, що за цей час противник втратив сотні тисяч солдатів, техніку та озброєння. За 8 місяців це все, що зробила Росія. До того площа окупованих територій менша, ніж ту, яку зараз контролює Україна на Курщині. Про що тепер може говорити Путін? Як пояснити, куди було витрачено російський бюджет?",– сказав політтехнолог.

Саме з цієї причини, на думку експерта, в Путіна не залишається ніякого іншого варіанту, ніж знижувати планку.

Війна Росії та України - останні новини з фронту

Після старту боїв на Курщині Запоріжжя видихнуло з полегшенням. Якщо два місяці тому середня кількість обстрілів на добу була 400 – 500, то на сьогодні це близько 200, пояснює депутат. Річ у тім, що Путін перекинув 60 тисяч своїх військових, здебільшого із Запорізької та Херсонських областей.

Окрім цього, росіян зупинили під Покровськом і тепер ворог переходить до оборони. Український офіцер наголосив, що на сьогодні завданням українських Сил оборони є виснаження ворога, а також його знищення. При цьому великі втрати загарбників негативно впливають на їхній моральний стан.

Стратегічний програш РФ - ось, що чекає на Кремль. Путін зрозумів, що Україна не гратиме в його гру затяжної війни на виснаження, а завдаватиме ударів там, де це принесе реальний результат.

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