"РФ пішла на всі види поступок": Арестович заявив, що Україна могла укласти "вигідний мир"

Олексій Арестович розкрив деталі переговорів у Стамбулі, які відбулися у березні 2022 року.

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Стамбульські переговори могли завершиться мирною угодою, вважає Олексій Арестович / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори, які відбулися у березні 2022 року між українською та російською делегаціями, були цілком реальними та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

"Переговори були абсолютно реальними і повинні були увінчатися абсолютно реальною угодою. І за моєю оцінкою, ця угода була б вигідна для нас", - заявив він.

"Росія пішла на всі види поступок, на які вона ніколи не піде. Якщо тільки нам зараз не дадуть в 15 разів більше озброєнь, ніж дали, і ми не завдамо кілька поразок на фронті. Ми втратили цю можливість, боюся, назавжди", - додав він.

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При цьому Арестович вважає, що все ж таки існує ймовірність, що Захід "схаменеться та ухвалить правильне рішення".

"Але якщо будуть переговори, то таких умов вже не буде. Росіяни відчули свою силу, нашу слабкість і слабкість Заходу і не підуть на це, вимоги будуть гіршими", - упевнений він.

Що ж сталося насправді, нам ще належить дізнатися.

"По-перше, доведеться сказати, як так вийшло, що довелося відмовитися. Припустимо, це була Буча і рішення про неможливість переговорів. По-друге, якщо нам пообіцяли підтримку для ведення "великої війни, яка буде закривати Захід", а потім дали в 5 разів менше, ніж потрібно було, слід сказати, хто це зробив", – сказав Арестович.

В даний час відбувається перекладання відповідальності шляхом знецінення переговорів. Частину відповідальності, каже він, переклали на експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Хоча, за його словами, незрозуміло, про яку відповідальність йдеться.

"Виходить, вина Джонсона в тому, що він ці нікчемні переговори скасував. Якщо вони були нікчемні, то Джонсон не винен. А якщо вони були "кчемні", то хто, крім Джонсона, винен? На кому відповідальність за те, що не підтримали велику війну? Сигнали суперечливі", - визнає колишній радник ОПУ.

Сам Арестович стверджує, що переговори були дуже серйозними та напруженими. За його словами, Давид Арахамія доклав дуже багато зусиль, щоб вони відбулися.

Мирні переговори з Росією

Російський глава держави Володимир Путін відзначився новою маячнею на саміті Великої двадцятки. Зокрема, він звинуватив Україну в "небажанні вести переговори" з Росією на умовах країни-окупанта.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ просуває так звані переговори для того, щоб внести зміни в свою військову стратегію та наростити руйнівні дії з метою реалізації наступного етапу війни.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не сідатиме за стіл переговорів з Росією, поки повністю не звільнить окуповані території.

Тим часом видання Reuters з посиланням на анонімного чиновника з Державного департаменту США писало, що російський диктатор Володимир Путін не піде на мирну угоду з Україною до результатів виборів у США в листопаді 2024 року.

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