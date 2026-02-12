'Шанс дуже великий': в Раді назвали сценарій завершення війни

Росія, не досягаючи стратегічних цілей на фронті намагається використати переговорний процес для створення ілюзії перемоги, наголосив Веніславський.

https://glavred.net/war/shans-ochen-velik-v-rade-nazvali-scenariy-soversheniya-voyny-10740263.html Посилання скопійоване

В Раді зробили заяву про хід мирних переговорів та розкрили сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

У Росії визнали, що війна проти України зайшла в "глухий кут"

Реальний стан економіки РФ погіршується

Є шанс завершення війни по лінії фронту

Переговорний процес в Абу-Дабі може відкрити для України можливість у березні-квітні завершити війну на нинішній лінії фронту без необхідності виведення українських підрозділів із Донецької області. Про це заявив член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю виданню "Апостроф".

Він зазначив, що сам факт проведення перемовин за участю трьох сторін, а в перспективі — й із залученням європейських партнерів, свідчить про усвідомлення Росією того, що війна фактично зайшла в глухий кут.

відео дня

Веніславський наголосив, що наразі триває виснажливе протистояння, у межах якого російська сторона не досягає ні стратегічних, ні навіть оперативних цілей. Попри заяви Москви про успішне імпортозаміщення під впливом санкцій, російська економіка також зазнає втрат, а її реальний стан, за даними української розвідки, є доволі складним.

"Тому, я думаю, ці всі фактори змусили Росію, змусили Путіна все-таки увійти в перемовний процес. Зараз в них мета очевидна для всіх. Вони мають продати для свого внутрішнього глядача те, що вони перемогли, що вони досягли якихось цілей. Зупинити війну їм потрібно лише через формат того, що вони досягли дуже великих успіхів", - сказав політик.

Веніславський зазначив, що без повного контролю над Донецькою областю Росія не зможе подати ситуацію як власну перемогу. Саме тому, за його словами, російська сторона на різних рівнях намагається змусити Україну відмовитися від Донецької області, що для Києва є принциповою "червоною лінією".

"Ми не можемо і ніколи не визнаємо, що ми виходимо зі своїх територій чи віддаємо їх під контроль Російської Федерації. Тому питання йде зараз виключно про лінію розмежування, яка буде зафіксована в мирних домовленостях", - резюмує він.

Водночас він вважає, що існують досить високі шанси завершити війну зі збереженням національних інтересів на поточній лінії фронту. На його думку, найбільш сприятливий період для цього може припасти на березень-квітень.

Проєкт мирного плану завершення війни / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив, що тема можливого завершення війни в Україні може використовуватися як один із факторів у внутрішній політичній боротьбі у США.

Він також нагадав, що Дональд Трамп неодноразово підкреслював відсутність чітких часових рамок щодо закінчення війни, хоча раніше в інформаційному просторі вже звучали різні символічні дати, зокрема й Різдво минулого року.

"Ймовірно, поточні розмови варто розглядати як побажання з боку США, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті в кінці весни або на початку літа. У такому випадку Республіканська партія і команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", – зазначає він.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України уразили арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ, а також оборонне підприємство та склади боєприпасів противника. Про це 12 лютого поінформували в Генеральному штабі ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни залежить не лише від України, а й від позиції Сполучених Штатів, які мають посилити тиск. Він допустив, що війна може завершитися до літа 2026 року.

Водночас командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі висловив думку, що бойові дії можуть тривати навіть після смерті російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. На його переконання, нинішній стан російського суспільства сприяв формуванню такого режиму, а тому проблема не обмежується лише постаттю диктатора.

Інші новини:

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред