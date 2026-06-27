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Після ударів по логістиці: адміністрація Сальдо нервує та може втекти

Марія Николишин
27 червня 2026, 09:03
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Партизани зазначають, що безпечних маршрутів для чиновників практично не залишилося.
Після ударів по логістиці: адміністрація Сальдо нервує та може втекти
Сальдо може втекти з Херсонщини / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

Головне:

  • В "Атеш" заявили про паніку серед окупаційної влади
  • Удари по логістиці ускладнили постачання окупантів
  • Адміністрація колаборанта Сальдо може залишити Херсонщину

В окупаційній адміністрації Херсонської області на чолі із колаборантом Володимиром Сальдо зараз спостерігається паніка, через регулярні атаки по логістичних вузлах. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зокрема, окупанти панікують через удари по мостах у районі Чонгара та Арабатської стрілки, а також – по трасі "Новоросія".

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"Через це постачання угруповання ускладнено, а безпечних маршрутів для чиновників практично не залишилося", - йдеться у повідомленні.

Окрім труднощів з логістикою, окупанти також занепокоєні неефективністю власної протиповітряної оборони. Генічеськ, який раніше вважався відносно спокійним місцем, тепер регулярно потрапляє під удари.

За словами партизанів, через постійну загрозу безпеці окупаційна влада розглядає плани щодо зміни дислокації.

"Не виключено, що херсонська окупаційна адміністрація найближчим часом буде змушена згорнути роботу й втекти до Запорізької області", - кажуть в "Атеш".

Також не виключено, що основним містом для ймовірної евакуації окупанти розглядають Мелітополь, оскільки він зараз знаходиться далі від лінії фронту.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Україна буде активніше знищувати логістику РФ

Командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко говорив, що українські Сили оборони продовжують системно працювати над руйнуванням логістичних маршрутів російських військ.

За його словами, Нацгвардія розширює можливості контролю за допомогою безпілотників на тимчасово окупованих територіях, зокрема в районах Донецька та Маріуполя. Це дозволяє ефективніше виявляти та вражати об’єкти противника.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів — тим ефективніше ми будемо діяти", - додав він.

Удари по логістиці РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, українські сили посилили удари по логістиці російських військ на півдні України, фактично порушуючи постачання окупаційних угруповань у Запорізькій та Херсонській областях, а також на підступах до Криму.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що 21 червня українські далекобійні санкції були застосовані по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За його словами, воїни СБУ, СБС, ГУР та ССО завдали ударів на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Також відомо, що бійці підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР блокують сухопутний коридор "Крим-Донецьк" і знищують техніку російських окупантів у глибокому тилу.

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Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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Херсонська область партизани Володимир Сальдо
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