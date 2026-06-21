Українські дрони підпалили НПЗ у Сибіру й морську логістику в Криму - подробиці

ССО завдали історичного удару по нафтозаводу на відстані близько 2500 кілометрів від України.

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Удари по портовій інфраструктурі у Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

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ССО України завдали удару по Тюменському НПЗ

Відстань до цілі — понад 2000 км від України

Завод забезпечує паливом регіони Західного Сибіру

У суботу, 20 червня, підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу в Тюменській області Росії. Об’єкт розташований на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону. Про це повідомили ССО.

За даними ССО, ударні дрони успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі.

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"Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів. Все менше місця в РФ, куди не повертається розпочата росіянами війна", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Тюменський НПЗ

Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік.

"Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом", - зазначили у ССО.

У Силах спеціальних операцій підкреслили, що продовжують завдавати далекобійних ударів по території РФ.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі українські далекобійні санкції були застосовані по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За його словами, воїни СБУ, СБС, ГУР та ССО завдали ударів на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

"Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу", - наголосив глава держави.

Дивіться відео пожеж після ударів українських БПЛА:

Зеленський розповів, що уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Також успішно уражено військову логістику й чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 і два комплекси "Панцир".

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир", - додав президент.

Яка ціль українських атак по Криму - думка експерта

Сили оборони України посилюють тиск на російську військову логістику на південному напрямку, що може призвести до поступової ізоляції угруповання РФ у Криму та на окупованих територіях, заявив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російські війська діють у вузькому коридорі між Азовським і Чорним морями, що ускладнює їхнє забезпечення та розгортання ППО. Експерт зазначає, що удари по логістичних маршрутах вже ускладнюють пересування російських колон, а повний вогневий контроль над шляхами постачання може перетворити Крим на "оперативний котел".

"Безумовно, перед нами не стоїть завдання зірвати туристичний сезон у Криму. Наше завдання — перебити логістику росіян та їхню можливість підживлювати угруповання на Херсонському та Запорізькому напрямках. А вирішити його можна, лише перетворивши Крим на оперативний котел. З точки зору військової географії, Крим і так є оперативним котлом. Фактично це острів — якщо його відрізати вогневим контролем. Якщо він буде ізольований, він не становитиме загрози для основних фронтів — Херсонського та Запорізького", - сказав Світан.

На думку Світана, у разі ізоляції Криму російське угруповання може втратити здатність вести бойові дії без масштабної наземної операції з боку України.

Удари по російських об'єктах - новини за темою

Зазначимо, що удари по НПЗ у РФ викликають перебої у паливному секторі, особливо у європейській частині країни, де зосереджено найбільші заводи. Михайло Гончар зазначає, що через системні удари вже сьогодні працюють лише близько 45% потужностей.

Як повідомляв Главред, 21 червня на території Криму було зафіксовано численні вибухи, зокрема в районі порту Керчі. Через загрозу перекриття транспортних шляхів Росія змушена була змінити маршрути в цьому регіоні.

Також раніше повідомлялося, що після ударів мостами до Криму бензовози супроводжують групи ППО. Систематичні атаки Сил оборони на автомобільну та залізничну інфраструктуру окупантів ускладнили логістику противника на лівому березі Херсонської області та у тимчасово окупованому Криму.

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Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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