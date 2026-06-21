Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Українські дрони підпалили НПЗ у Сибіру й морську логістику в Криму - подробиці

Руслана Заклінська
21 червня 2026, 11:11
google news Підпишіться
на нас в Google
ССО завдали історичного удару по нафтозаводу на відстані близько 2500 кілометрів від України.
Українські дрони підпалили НПЗ у Сибіру й морську логістику в Криму - подробиці
Удари по портовій інфраструктурі у Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Головне:

  • ССО України завдали удару по Тюменському НПЗ
  • Відстань до цілі — понад 2000 км від України
  • Завод забезпечує паливом регіони Західного Сибіру

У суботу, 20 червня, підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу в Тюменській області Росії. Об’єкт розташований на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону. Про це повідомили ССО.

За даними ССО, ударні дрони успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі.

відео дня

"Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів. Все менше місця в РФ, куди не повертається розпочата росіянами війна", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Тюменський НПЗ

Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік.

"Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом", - зазначили у ССО.

У Силах спеціальних операцій підкреслили, що продовжують завдавати далекобійних ударів по території РФ.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі українські далекобійні санкції були застосовані по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За його словами, воїни СБУ, СБС, ГУР та ССО завдали ударів на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

"Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу", - наголосив глава держави.

Дивіться відео пожеж після ударів українських БПЛА:

Зеленський розповів, що уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Також успішно уражено військову логістику й чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 і два комплекси "Панцир".

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир", - додав президент.

Яка ціль українських атак по Криму - думка експерта

Сили оборони України посилюють тиск на російську військову логістику на південному напрямку, що може призвести до поступової ізоляції угруповання РФ у Криму та на окупованих територіях, заявив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російські війська діють у вузькому коридорі між Азовським і Чорним морями, що ускладнює їхнє забезпечення та розгортання ППО. Експерт зазначає, що удари по логістичних маршрутах вже ускладнюють пересування російських колон, а повний вогневий контроль над шляхами постачання може перетворити Крим на "оперативний котел".

"Безумовно, перед нами не стоїть завдання зірвати туристичний сезон у Криму. Наше завдання — перебити логістику росіян та їхню можливість підживлювати угруповання на Херсонському та Запорізькому напрямках. А вирішити його можна, лише перетворивши Крим на оперативний котел. З точки зору військової географії, Крим і так є оперативним котлом. Фактично це острів — якщо його відрізати вогневим контролем. Якщо він буде ізольований, він не становитиме загрози для основних фронтів — Херсонського та Запорізького", - сказав Світан.

На думку Світана, у разі ізоляції Криму російське угруповання може втратити здатність вести бойові дії без масштабної наземної операції з боку України.

Удари по російських об'єктах - новини за темою

Зазначимо, що удари по НПЗ у РФ викликають перебої у паливному секторі, особливо у європейській частині країни, де зосереджено найбільші заводи. Михайло Гончар зазначає, що через системні удари вже сьогодні працюють лише близько 45% потужностей.

Як повідомляв Главред, 21 червня на території Криму було зафіксовано численні вибухи, зокрема в районі порту Керчі. Через загрозу перекриття транспортних шляхів Росія змушена була змінити маршрути в цьому регіоні.

Також раніше повідомлялося, що після ударів мостами до Криму бензовози супроводжують групи ППО. Систематичні атаки Сил оборони на автомобільну та залізничну інфраструктуру окупантів ускладнили логістику противника на лівому березі Херсонської області та у тимчасово окупованому Криму.

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Криму війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Бензин у Криму — все: чого домагається Україна і куди будемо бити далі

Бензин у Криму — все: чого домагається Україна і куди будемо бити далі

12:48Аналітика
Україна позбавляє Росію головної переваги: дрони змінюють хід війни – FT

Україна позбавляє Росію головної переваги: дрони змінюють хід війни – FT

11:46Україна
Українські дрони підпалили НПЗ у Сибіру й морську логістику в Криму - подробиці

Українські дрони підпалили НПЗ у Сибіру й морську логістику в Криму - подробиці

11:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні, 21 червня: Собакам — перспективи, Зміям — ілюзії

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 червня: Собакам — перспективи, Зміям — ілюзії

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бібліотекаря з книгами за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бібліотекаря з книгами за 43 с

В Україні пропонують обмежити показ турецьких серіалів — петиція

В Україні пропонують обмежити показ турецьких серіалів — петиція

Чому не можна гладити котів: п'ять речей, які розбивають серце улюбленця

Чому не можна гладити котів: п'ять речей, які розбивають серце улюбленця

Давня мрія нарешті здійсниться — три знаки зодіаку отримають бажане

Давня мрія нарешті здійсниться — три знаки зодіаку отримають бажане

Останні новини

12:48

Бензин у Криму — все: чого домагається Україна і куди будемо бити далі

12:25

Любовний гороскоп на 22–28 червня: Близнюкам — розмови, Козерогам — затишок

12:12

Чому помідори тріскаються і гниють просто на гілках - головна помилка

11:53

Китайський гороскоп на завтра, 22 червня: Бикам - сюрприз, Козлам - пауза

11:46

Україна позбавляє Росію головної переваги: дрони змінюють хід війни – FT

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
11:37

Гороскоп Таро на тиждень: Близнюкам — баланс, Скорпіонам — зміни

11:11

Українські дрони підпалили НПЗ у Сибіру й морську логістику в Криму - подробиціВідео

11:04

"Обстріл, паркінг, дим": Нікітюк розкрила, як минув день народження її сина

10:50

Фінансовий гороскоп з 22 по 28 червня: Овнам — оновлення, Тельцям — стабільність

Реклама
10:49

Доля може підкинути зустріч із рідною душею 22 червня: яке церковне свято

09:53

Дитина воззʼєднала Наталку Денисенко та Андрія Федінчика — сімейне фото

09:53

Після атак на мости бензовози до Криму почали супроводжувати мобільні групи ППО — ISW

09:48

Трамп забув ім’я Маска під час виступу та підірвав мережуФотоВідео

08:55

Окупанти вночі тероризували Україну: є загибла та поранені

08:37

Гороскоп на завтра, 22 червня: Дівам - роздратування, Козорогам - подарунок

08:10

Червень може побити рекорд: Коваленко спрогнозував втрати армії РФПогляд

07:49

У Криму та РФ пролунали вибухи: завдано ударів по портах у Керчі та Краснодарському краї

05:00

Трьох знаків зодіаку чекає тиждень великої удачі: кому пощастить найбільше

04:08

Чому не можна гладити котів: п'ять речей, які розбивають серце улюбленцяВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бібліотекаря з книгами за 43 с

Реклама
03:33

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 червня: Овнам — енергія, Ракам — спокій

03:18

Найкреативніші знаки зодіаку: хто генерує геніальні ідеї на ходу

02:22

Тихий океан розкрив таємницю клімату: знайдено ключ до головної загадки планети

20 червня, субота
23:53

В Івано-Франківську більше не працюють "мовні патрулі": мер назвав причину

22:59

Копійки: Катерина Кузнєцова вразила гонорарами українських акторів

22:35

РФ масовано вдарила по Полтаві: багато поранених, серед них — 4 дитини

22:16

Головні заборони на Івана Купала: які звичні речі можуть накликати біду

22:11

Ті, хто народився у певні три місяці, виходять на пенсію раніше: у чому причина

21:31

Пекельна спека накриває Україну: де буде найтепліше

21:31

"Моя популярність тебе не стосується": подробиці гучних "розборок" Трампа з Мелоні

21:23

Кільця на ногах і перли: дизайнер назвав головні аксесуари літа

21:12

Посів моркви у червні та липні: правила вирощування та зберігання

21:05

В Україні пропонують обмежити показ турецьких серіалів — петиція

20:40

У США помер легендарний режисер і продюсер Джеймс Берроуз

20:38

Є загиблий та поранені: наслідки масованого удару КАБами по СумахФото

20:32

Не тільки Зеленський: хто з українських топів відмовився від польських нагород, список

20:28

Подробиці ударів РФ по Київщині: що відомо про поранених та прильотиФото

20:13

"Сьогодні вночі": росіяни підготувалися до нового масштабного удару — Зеленський

19:51

Подяка татам та рецепт довірливих стосунків: інтерв'ю з NICOLE про новий сингл "Лечу"Відео

19:34

"Більше, ніж кліп": гурт Green Grey презентував останню відеороботу за участю "Дизеля"Відео

Реклама
19:32

Потужні удари по Москві: The Hill про кризу серед союзників Путіна

19:22

Зеленський виставив ультиматум Лукашенку: які цілі Україні "доведеться знищити"

19:13

Давня мрія нарешті здійсниться — три знаки зодіаку отримають бажане

19:10

Як можна звільнити Крим без значних втрат: Світан пояснив сценарійПогляд

19:02

Гороскоп Таро на завтра, 21 червня: Терезам — змінити зовнішність, Дівам — вірити

18:36

Чому пиво в пакетах стало хітом: головна причина дивного розливу в СРСР

18:36

Показав усе: Ріккі Мартін похвалився чудовою формою

18:35

Жінка заявила про домагання в поїзді: поліція порушила кримінальну справу

18:29

Жінка забрала собаку з салону: незвичайна стрижка собаки стала хітомВідео

18:22

Кількість жертв швидко зростає: Росія атакує Запоріжжя КАБами, що відомо

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти