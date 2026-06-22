"Будемо активніше знищувати логістику": командувач Нацгвардії оцінив удари по Криму

Нацгвардія розширює можливості контролю за допомогою безпілотників на тимчасово окупованих територіях.

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Командувач Нацгвардією оцінив удари по Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/OleksandrPivnenko

Коротко:

Українські сили стали ефективніше виявляти та вражати об’єкти противника

У Криму результативно працюють Сили безпілотних систем

Українські Сили оборони продовжують системно працювати над руйнуванням логістичних маршрутів російських військ. Особливу роль у цьому процесі відіграють Сили безпілотних систем, які активно діють, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко.

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За його словами, Нацгвардія розширює можливості контролю за допомогою безпілотників на тимчасово окупованих територіях, зокрема в районах Донецька та Маріуполя. Це дозволяє ефективніше виявляти та вражати об’єкти противника.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів — тим ефективніше ми будемо діяти", — підкреслив Півненко.

Коментуючи ситуацію з російською логістикою в Криму, командувач зазначив, що цим напрямком займаються Сили безпілотних систем під керівництвом командувача Роберта Бровді з позивним "Мадяр".

"У Криму працюють Сили безпілотних систем, "Мадяр". Вони добре знають своє завдання. Можу лише сказати: тисніть якомога сильніше", — заявив Півненко.

Зазначимо, що українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах, що забезпечують постачання російських військ, розглядаючи порушення логістичних ланцюгів як один із ключових факторів ослаблення бойових можливостей противника.

Інфографіка: Главред

Чи реально знищити Кримський міст: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що повне знищення Кримського мосту вимагало б тривалих і масштабних авіаційних ударів силами фронтової авіації, однак навіть у такому випадку мова йшла б про тижні атак.

"Знищити Керченський міст повністю можна лише за допомогою кількох бригад фронтових штурмовиків класу Су-24. Але їм доведеться бомбити кілька тижнів, щоб зруйнувати міст. Однак Керченський міст цілком можна пошкодити, як це робила СБУ: пошкодити один-два прольоти підводними, надводними або повітряними ударами, — сказав Світан в інтерв’ю "Главреду".

При цьому експерт зазначив, що конструкція мосту передбачає стійкість до коливань і пошкоджень, а окремі прольоти можна відносно швидко замінити, що прискорює відновлення об’єкта.

Окремо він підкреслив відмінності між автомобільною та залізничною частинами переправи. За його оцінкою, залізнична частина є більш вразливою до пошкоджень, а наслідки серйозних інцидентів можуть призвести до обмеження її повноцінної експлуатації.

"Втім, перед нами не стоїть завдання зруйнувати Керченський міст. Наше завдання — зупинити рух по цьому мосту. А зробити це можна різними способами, зокрема просто взявши міст під вогневий контроль", — сказав Світан.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Удари по Криму — новини за темою

Як повідомляв Главред, 21 червня на території Криму було зафіксовано численні вибухи, зокрема в районі порту Керчі. Через загрозу перекриття транспортних шляхів Росія була змушена змінити маршрути в цьому регіоні.

Також раніше повідомлялося, що після ударів по мостах до Криму бензовози супроводжують групи ППО. Систематичні атаки Сил оборони на автомобільну та залізничну інфраструктуру окупантів ускладнили логістику противника на лівому березі Херсонської області та у тимчасово окупованому Криму.

Удари по НПЗ у РФ спричиняють перебої у паливному секторі, особливо в європейській частині країни, де зосереджені найбільші заводи. Михайло Гончар зазначає, що через системні удари вже сьогодні працюють лише близько 45% потужностей.

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Про особу: Олександр Півненко Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986 р.) — український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України. Півненко командує НГУ з липня 2023 року. До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

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