Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Будемо активніше знищувати логістику": командувач Нацгвардії оцінив удари по Криму

Віталій Кірсанов
22 червня 2026, 17:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Нацгвардія розширює можливості контролю за допомогою безпілотників на тимчасово окупованих територіях.
Командувач Національною гвардією оцінив удари по Криму
Командувач Нацгвардією оцінив удари по Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/OleksandrPivnenko

Коротко:

  • Українські сили стали ефективніше виявляти та вражати об’єкти противника
  • У Криму результативно працюють Сили безпілотних систем

Українські Сили оборони продовжують системно працювати над руйнуванням логістичних маршрутів російських військ. Особливу роль у цьому процесі відіграють Сили безпілотних систем, які активно діють, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко.

відео дня

За його словами, Нацгвардія розширює можливості контролю за допомогою безпілотників на тимчасово окупованих територіях, зокрема в районах Донецька та Маріуполя. Це дозволяє ефективніше виявляти та вражати об’єкти противника.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів — тим ефективніше ми будемо діяти", — підкреслив Півненко.

Коментуючи ситуацію з російською логістикою в Криму, командувач зазначив, що цим напрямком займаються Сили безпілотних систем під керівництвом командувача Роберта Бровді з позивним "Мадяр".

"У Криму працюють Сили безпілотних систем, "Мадяр". Вони добре знають своє завдання. Можу лише сказати: тисніть якомога сильніше", — заявив Півненко.

Зазначимо, що українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах, що забезпечують постачання російських військ, розглядаючи порушення логістичних ланцюгів як один із ключових факторів ослаблення бойових можливостей противника.

Інфографіка: Главред

Чи реально знищити Кримський міст: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що повне знищення Кримського мосту вимагало б тривалих і масштабних авіаційних ударів силами фронтової авіації, однак навіть у такому випадку мова йшла б про тижні атак.

"Знищити Керченський міст повністю можна лише за допомогою кількох бригад фронтових штурмовиків класу Су-24. Але їм доведеться бомбити кілька тижнів, щоб зруйнувати міст. Однак Керченський міст цілком можна пошкодити, як це робила СБУ: пошкодити один-два прольоти підводними, надводними або повітряними ударами, — сказав Світан в інтерв’ю "Главреду".

При цьому експерт зазначив, що конструкція мосту передбачає стійкість до коливань і пошкоджень, а окремі прольоти можна відносно швидко замінити, що прискорює відновлення об’єкта.

Окремо він підкреслив відмінності між автомобільною та залізничною частинами переправи. За його оцінкою, залізнична частина є більш вразливою до пошкоджень, а наслідки серйозних інцидентів можуть призвести до обмеження її повноцінної експлуатації.

"Втім, перед нами не стоїть завдання зруйнувати Керченський міст. Наше завдання — зупинити рух по цьому мосту. А зробити це можна різними способами, зокрема просто взявши міст під вогневий контроль", — сказав Світан.

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Удари по Криму — новини за темою

Як повідомляв Главред, 21 червня на території Криму було зафіксовано численні вибухи, зокрема в районі порту Керчі. Через загрозу перекриття транспортних шляхів Росія була змушена змінити маршрути в цьому регіоні.

Також раніше повідомлялося, що після ударів по мостах до Криму бензовози супроводжують групи ППО. Систематичні атаки Сил оборони на автомобільну та залізничну інфраструктуру окупантів ускладнили логістику противника на лівому березі Херсонської області та у тимчасово окупованому Криму.

Удари по НПЗ у РФ спричиняють перебої у паливному секторі, особливо в європейській частині країни, де зосереджені найбільші заводи. Михайло Гончар зазначає, що через системні удари вже сьогодні працюють лише близько 45% потужностей.

Інші новини:

Про особу: Олександр Півненко

Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986 р.) — український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України.

Півненко командує НГУ з липня 2023 року.

До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Криму атака дронів Олександр Півненко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступ 70 тисяч росіян з півночі: у Нацгвардії попередили про загрозу з Білорусі

Наступ 70 тисяч росіян з півночі: у Нацгвардії попередили про загрозу з Білорусі

18:25Фронт
"Будемо активніше знищувати логістику": командувач Нацгвардії оцінив удари по Криму

"Будемо активніше знищувати логістику": командувач Нацгвардії оцінив удари по Криму

17:27Україна
Одразу 10 поштовхів за день: один із регіонів України сколихнула серія землетрусів

Одразу 10 поштовхів за день: один із регіонів України сколихнула серія землетрусів

17:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 37 с

Не "чекушка" і не "пузир": як правильно називати ці пляшки українською

Не "чекушка" і не "пузир": як правильно називати ці пляшки українською

Китайський гороскоп на завтра, 23 червня: Коням — грайливість, Тиграм — необачність

Китайський гороскоп на завтра, 23 червня: Коням — грайливість, Тиграм — необачність

"Не приймають": Топалов проговорився про жалюгідне становище Тодоренко

"Не приймають": Топалов проговорився про жалюгідне становище Тодоренко

Гороскоп на завтра, 23 червня: Терезам - радість, Рибам - напруга

Гороскоп на завтра, 23 червня: Терезам - радість, Рибам - напруга

Останні новини

19:06

Зворотний ефект добрив: яка помилка змушує овочі рости лише в бадилля

19:00

Лукашенко готує Білорусь до війни з Україною: оприлюднено тривожні подробиці

18:26

"Мені страшно": екс-учасник Modern Talking оскандалився через слова про війну в Україні

18:25

Наступ 70 тисяч росіян з півночі: у Нацгвардії попередили про загрозу з Білорусі

18:14

Пастка для туриста: чому вираз "горяща путівка" — груба помилка

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
17:45

Чому собака різко стала менше їсти - сигнал, який не можна ігноруватиВідео

17:36

Пʼятий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN 2026 оголосив перелік фільмів-переможців

17:29

Ухилявся від сплати 12,4 млн грн податків: на Житомирщині оголосили підозру депутату

17:28

Рахунки впали майже до нуля: сонячні панелі змінили життя чоловіка

Реклама
17:27

"Будемо активніше знищувати логістику": командувач Нацгвардії оцінив удари по Криму

17:21

Побили та відібрали сумку: на Львівщині жорстоко пограбували чоловіка з інвалідністю

17:11

Одразу 10 поштовхів за день: один із регіонів України сколихнула серія землетрусів

16:54

Українців закликали виставити ковдри та подушки надвір: у чому причина

16:48

Зеленський зробив несподіване зізнання про доньку: "Хоче мені розповісти"

16:48

Ісус був реальною людиною: знайдено "найпереконливіші" докази

16:23

Євро різко летить униз, а долар сповільнив ріст: новий курс валют на 23 червня

16:22

Жовтіє листя на огірках: що терміново слід зробити, щоб не залишитися без урожаю

16:18

Чому 23 червня не можна купатися у водоймах: яке церковне свято

16:02

Навіщо тримати гроші в холодильнику: простий трюк допоможе заощаджувати

16:02

Сім днів для Лукашенка: що означає ультиматум Зеленського і як відповіла БілорусьВідео

Реклама
15:58

"На кого схожий": Гросу вперше показала обличчя чоловіка та синочка-копію

15:44

Не "чемоданне настроєніє": як описати передчуття подорожі українською

15:43

Походження українських прізвищ: які з них вказують на знатний рід

15:29

"Майкл": історія короля попмузики — вже на Київстар ТБ

15:09

Які сукні зроблять фігуру стрункою: тренди 2026 для силуету, наче у статуеткиВідео

15:04

Холодний фронт суне на Україну: де вдарять дощі з грозами та шквалами

15:02

Як правильно поливати сад у спеку: названо найкращий час доби

14:51

Жінка зробила ДНК-тест і дізналася страшну правду: два роки брехніВідео

14:24

Зелений загарбник на городі: як зупинити портулак, поки він не знищив урожай

14:18

Знають далеко не всі: що означає давнє українське слово "жевріти"

14:01

У Воронежі рознесли завод, де роблять начинку для "Іскандерів" та Х-101 - ГенштабВідео

13:30

Під Москвою палає центр космічного зв’язку, уражено пороми й полігон РФ - ГенштабВідео

13:29

Ціни на популярні овочі злетіли майже удвічі: що подорожчало найбільше

13:07

Мотоцикліст розігнався до 203 км/год у Львові: українці вимагають покаранняВідео

12:56

Спадкоємці корони: принці Вільям і Гаррі похвалилися, як подорослішали їхні діти

12:52

Активісти створюють міф про недоторканність працівників НАБУ, це шлях до безкарності — експрокурор САП

12:33

Чи можна християнам святкувати Івана Купала - священник дав вичерпну відповідьВідео

12:25

Старі сірі шкарпетки знову стануть ідеально білими: допоможе простий домашні розчин

12:21

Жир зникне без сліду: перевірений лайфхак, щоб швидко почистити плитку

11:55

Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині: унікальні кадриФото

Реклама
11:52

Прем'єр Великої Британії Стармер оголосив про відставку: що відомоВідео

11:50

"Не дозволяла собі": Тополя зважилася на зізнання про шлюб із відомим співаком

11:43

Три знаки отримають відповідь на важливе питання вже цього місяця: хто вони

11:15

У Польщі пояснили, чому забрали орден в Зеленського, але не в Муссоліні і Шредера

11:00

Звичайне лякало не діє: три найкращі способи віднадити шпаків від черешніВідео

10:49

Як врятуватися від спеки без кондиціонера: трюк, про який знають одиниці

10:48

Чому собаки насправді їдять траву: відповідь ветеринара здивує багатьох

10:48

Китайський гороскоп на завтра, 23 червня: Коням — грайливість, Тиграм — необачність

10:14

"Не приймають": Топалов проговорився про жалюгідне становище Тодоренко

09:57

Гороскоп на завтра, 23 червня: Терезам - радість, Рибам - напруга

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти