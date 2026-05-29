Дрони руйнують логістику окупантів: ГУР заблокувало сухопутний коридор до Криму

Ключові факти:
- Військова розвідка України перерізала логістичний шлях ворога
- Під удари БПЛА потрапили ділянки між Бердянськом і Джанкоєм
- Дрони-камікадзе спалили російські паливозаправники та трали
Бійці підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР блокують сухопутний коридор "Крим-Донецьк" і знищують техніку російських окупантів у глибокому тилу.
Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української військової розвідки.
У ГУР показали відео, на якому горять уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.
Проблеми з постачанням у армії РФ — що відомо
Як писав Главред, після ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі Криму у окупаційних військ країни-агресора Росії на Херсонському напрямку почалися серйозні проблеми. Агенти партизанського руху "Атеш" розповіли, що російські підрозділи в районі Голої Пристані зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів.
У РФ визнають, що українські сили посилили удари по логістиці російських військ на півдні України, фактично порушуючи постачання окупаційних угруповань у Запорізькій та Херсонській областях, а також на підступах до Криму.
Зазначається, що під вогневим контролем опинилася ключова сухопутна артерія РФ — траса Ростов–Джанкой, яка використовується для перекидання техніки, палива та вантажів на окуповані території.
За повідомленнями пропагандистських каналів, на окупованих територіях фіксується дефіцит окремих товарів і перебої з паливом, яке продається з обмеженнями. Таким чином, проблеми з логістикою вже зачіпають повсякденне життя населення.
Чому важливо розрубати "сухопутний коридор" до Криму: думка експерта
Збройним силам України критично важливо завдати нищівного удару по окупаційним військам Росії на півдні. Розрив так званого "сухопутного коридору", який пролягає з російської території через окуповані південні регіони до захопленого Криму, дозволить звільнити півострів практично за півроку. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв’ю Главреду.
За його словами, звільнення Криму за 5-7 місяців – абсолютно реальний сценарій. Якщо вдасться розрізати "сухопутний коридор", з’явиться можливість заблокувати російські війська в Криму. Їм доведеться або здатися, або бути розгромленими.
"Після виконання завдання №1, яке передбачає перерізання сухопутного коридору, ми отримаємо всі можливості для звільнення Криму… Ми не можемо сказати, яким саме буде сценарій звільнення Криму, однак Україна дійсно здатна протягом 5-7 місяців звільнити Крим", – підкреслив Сергій Грабський.
Про перосу: Сергій Грабський
Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.
