Дрони руйнують логістику окупантів: ГУР заблокувало сухопутний коридор до Криму

Вогневий контроль ГУР паралізував логістику ворога на півдні України.

Спецпідрозділи знищують техніку РФ у тилу / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ключові факти:

Військова розвідка України перерізала логістичний шлях ворога

Під удари БПЛА потрапили ділянки між Бердянськом і Джанкоєм

Дрони-камікадзе спалили російські паливозаправники та трали

Бійці підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР блокують сухопутний коридор "Крим-Донецьк" і знищують техніку російських окупантів у глибокому тилу.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української військової розвідки.

У ГУР показали відео, на якому горять уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.

Проблеми з постачанням у армії РФ — що відомо

Як писав Главред, після ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі Криму у окупаційних військ країни-агресора Росії на Херсонському напрямку почалися серйозні проблеми. Агенти партизанського руху "Атеш" розповіли, що російські підрозділи в районі Голої Пристані зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів.

У РФ визнають, що українські сили посилили удари по логістиці російських військ на півдні України, фактично порушуючи постачання окупаційних угруповань у Запорізькій та Херсонській областях, а також на підступах до Криму.

Зазначається, що під вогневим контролем опинилася ключова сухопутна артерія РФ — траса Ростов–Джанкой, яка використовується для перекидання техніки, палива та вантажів на окуповані території.

За повідомленнями пропагандистських каналів, на окупованих територіях фіксується дефіцит окремих товарів і перебої з паливом, яке продається з обмеженнями. Таким чином, проблеми з логістикою вже зачіпають повсякденне життя населення.

Чому важливо розрубати "сухопутний коридор" до Криму: думка експерта

Збройним силам України критично важливо завдати нищівного удару по окупаційним військам Росії на півдні. Розрив так званого "сухопутного коридору", який пролягає з російської території через окуповані південні регіони до захопленого Криму, дозволить звільнити півострів практично за півроку. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв’ю Главреду.

За його словами, звільнення Криму за 5-7 місяців – абсолютно реальний сценарій. Якщо вдасться розрізати "сухопутний коридор", з’явиться можливість заблокувати російські війська в Криму. Їм доведеться або здатися, або бути розгромленими.

"Після виконання завдання №1, яке передбачає перерізання сухопутного коридору, ми отримаємо всі можливості для звільнення Криму… Ми не можемо сказати, яким саме буде сценарій звільнення Криму, однак Україна дійсно здатна протягом 5-7 місяців звільнити Крим", – підкреслив Сергій Грабський.

Про перосу: Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

