Росія атакувала Херсон дронами: загорілася багатоповерхівка, загинули люди

Рятувальники витягали постраждалих із квартир під загрозою нових вибухів.

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Рятувальники працювали під загрозою нових ударів / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Двоє мирних жителів загинули на місці від ударів ворожих БПЛА

Дев'ять цивільних осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості

ДСНС оперативно ліквідувала осередки загорянь у житловому секторі

Російські війська продовжують атакувати Херсон. Внаслідок влучання ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі.

Як повідомили в ДСНС, в результаті російських атак двоє людей загинули, ще дев'ятеро - постраждали.

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Рятувальники працювали в найскладніших умовах під постійною загрозою повторних ударів.

Після однієї з повторних атак співробітники ДСНС надали першу допомогу постраждалим цивільним особам і передали їх співробітникам поліції для подальшої евакуації до медичного закладу.

Херсон / Інфографіка: Главред

Інформація про кількість постраждалих уточнюється і може змінюватися.

Повітряні атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, в ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків віком 20 та 36 років отримали травми, одного з них госпіталізовано.

Вночі на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

Також було атаковано Дніпро. Загинув рятувальник. Заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко в момент удару якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей. В результаті російської атаки на Дніпро загинули 16 осіб, серед них 2 дитини. Ще 42 людини постраждали, з них 4 дитини.

Як часто РФ може обстрілювати Україну: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що країна-агресор Росія зберігає потенціал для регулярних масованих ракетних ударів по Україні, однак її можливості обмежує стан стратегічної авіації та виснаження льотного складу.

За його оцінкою, запаси та темпи виробництва ракет дозволяють Росії підтримувати високий ритм ударів. Окупанти здатні повторювати масовані обстріли приблизно раз на тиждень упродовж декількох місяців.

При цьому санкційний тиск поки що не зупинив російське виробництво озброєння:

"Наша розвідка повідомляла, що до 100 ракет різного типу щомісяця виробляє Російська Федерація", - сказав Жданов у коментарі ТСН.

Саме ці обсяги, за його словами, і створюють ресурс для регулярних хвиль атак.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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