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"Найгірше літо для РФ": Стерненко порадив росіянам швидко тікати з Криму

Марія Николишин
26 червня 2026, 19:48
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Стерненко додав, що Крим, ймовірно, може перетворитися на острів.
'Найгірше літо для РФ': Стерненко порадив росіянам швидко тікати з Криму
Крим може бути в ізоляції / колаж: Главред, фото: facebook.com/sternenko, deepstatemap

Головне із заяви Стерненка:

  • Крим може опинитися в умовній ізоляції
  • Україна працює по російській логістиці в Криму
  • Росіянам варто якнайшвидше залишати півострів

Крим із великою ймовірністю може опинитися в умовах фактичної ізоляції, тому росіянам варто тікати з півострова якнайшвидше. Про це заявив радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко в ефірі 24 Каналу.

Він наголосив, що не можна наперед розкривати конкретні операції, які планують українські спецслужби, але додав, що загальний напрям дій уже зрозумілий: Україна й далі працюватиме по російській логістиці, щоб ускладнювати окупантам утримання захоплених територій.

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"Це буде найгірше літо для Російської Федерації. І це буде надзвичайно погане літо для окупантів в українському Криму, який з великою ймовірністю може перетворитися на острів", - зауважив Стерненко.

За його словами, Крим із великою ймовірністю може перетворитися для росіян на фактично ізольовану територію.

"Росіянам варто тікати з Криму, тікати якнайшвидше. Я радий, що вони це вже роблять", - підкреслив він.

Також Стерненко порадив виїжджати з тимчасово окупованих територій і громадянам України, які підтримують державу та мають таку можливість.

"Необхідно мінімізувати ті негативні фактори, які можуть бути для цивільного населення", - підсумував засновник благодійного фонду.

Яка мета кампанії з ізоляції Криму

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявляв, що деокупація Криму є "найважливішою частиною цієї війни".

За його словами, зараз Україна проводить послідовну кампанію з ізоляції Криму. Мета ударів — зробити півострів непридатним для використання російською армією як військової бази та логістичного хабу.

Він додав, що повернення Криму є найважливішим кроком у протистоянні Росії та України.

"Хто контролює Крим, той контролює й узбережжя Чорного моря", - наголосив Годжес.

'Найгірше літо для РФ': Стерненко порадив росіянам швидко тікати з Криму
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, на території Криму та у Севастополі окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Окупанти визнали, що ситуація з енергозабезпеченням Кримського півострова дуже складна.

Також українська розвідка отримала нові внутрішні документи російської сторони, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням в Криму.

У ніч на 25 червня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи на тлі масованої атаки дронів. Під удар, ймовірно, потрапила енергетична інфраструктура Сімферополя та Севастополя.

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Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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