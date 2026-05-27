Пропагандисти в паніці через сухопутний коридор у Крим: ЗСУ "розрізають" логістику ЗС РФ

Ефективне постачання окупантів на південних напрямках повністю порушено.

Сухопутний коридор до Криму може закритися

Коротко:

ЗСУ взяли під вогневий контроль ключову автотрасу Ростов–Джанкой

Масовані удари паралізували постачання військ РФ на півдні України

Окупаційна влада запровадила жорсткі обмеження на рух вантажівок

Українські сили посилили удари по логістиці російських військ на півдні України, фактично порушуючи постачання окупаційних угруповань у Запорізькій та Херсонській областях, а також на підступах до Криму. Про це повідомляють російські пропагандистські та військові Telegram-канали.

Зазначається, що під вогневим контролем опинилася ключова сухопутна артерія РФ — траса Ростов–Джанкой, яка використовується для перекидання техніки, палива та вантажів на окуповані території. Повідомляється про параліч руху на окремих ділянках маршруту, пише Інсайдер.ua.

Також зазначається, що удари ЗСУ все частіше припадають на вантажівки, бензовози, склади та транспортні колони, що забезпечують російську армію на південному напрямку. Це вже впливає не лише на військову логістику, а й на постачання цивільних товарів.

Окупаційна адміністрація на місцях, включаючи Володимира Сальдо, запровадила обмеження на рух вантажного транспорту. У російських військових пабліках на цьому тлі лунає критика на адресу місцевої влади та звинувачення в неефективному управлінні ситуацією.

За повідомленнями пропагандистських каналів, на окупованих територіях фіксується дефіцит окремих товарів і перебої з паливом, яке продається з обмеженнями. Таким чином, проблеми з логістикою вже зачіпають повсякденне життя населення.

"У південних регіонах Росії ситуація складається дедалі загрозливіше. Українські формування з початку травня значно збільшили кількість ударів дронами по транспортних засобах, що перевозять різні вантажі до Херсонської та Запорізької областей і Криму. На півострові виникла загроза дефіциту деяких товарів, а пальне продають з обмеженнями", — пише великий російський пропагандистський канал.

Крім того, підкреслюється, що удари по транспортній інфраструктурі можуть вплинути на боєздатність російських військ на півдні та ускладнити їхнє постачання.

"Загроза полягає не лише у зриві курортного сезону в Криму або нестачі окремих продуктів на півострові. Удари по перевізниках вантажів на півострові безпосередньо впливають на бойові можливості ЗС РФ на південних фронтах, де ситуація і так не безхмарна", – пишуть пропагандисти.

Зазначимо, офіцер ЗСУ Ігор Луценко написав у Facebook, що сухопутний коридор до Криму офіційно перебуває під вогневим контролем України, і росіяни це визнали.

"Крим тепер перетворюється на "логістичний острів" для росіян. Нову побудовану трасу з території РФ на Джанкой "губернатор" Сальдо закрив своїм письмовим розпорядженням. "Повідомляють про десятки спалених українськими дронами бензовозів і вантажівок". Обмеження не стосується вантажів військового призначення, спеціальних вантажів, окремих соціально значущих продовольчих товарів першої необхідності", — зазначив він.

Луценко додав, що основним на сьогоднішній день потенційним досягненням для Москви в ході повномасштабного вторгнення в Україну росіяни могли б вважати саме створення сухопутного коридору до Криму.

"Тепер уже ясно, що це досягнення ефемерне, реальність – синьо-жовті дрони вже над коридором, цивільним їхати заборонено. Крим для Росії стає заморською територією", – додав Луценко.

Сухопутний коридор – це "ключ" до Криму: думка експерта

ЗСУ потрібно розрубати "сухопутний коридор", щоб за півроку звільнити Крим. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Збройним силам України критично важливо завдати нищівного удару по окупаційним військам Росії на півдні. Розрив так званого "сухопутного коридору", який пролягає з російської території через окуповані південні регіони до захопленого Криму, дозволить звільнити півострів практично за півроку.

Якщо вдасться розрізати "сухопутний коридор", з’явиться можливість заблокувати російські війська в Криму. Їм доведеться або здатися, або бути розгромленими.

"Після виконання завдання №1, яке передбачає перерізання сухопутного коридору, ми отримаємо всі можливості для звільнення Криму... Ми не можемо сказати, яким саме буде сценарій звільнення Криму, проте Україна дійсно здатна протягом 5-7 місяців звільнити Крим", - підкреслив Сергій Грабський.

Як писав Главред, рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог прогриміла серія вибухів.

У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Аналітики Exilenova+ припускають, що аеродром, ймовірно, був атакований ракетами Storm Shadow.

Крім того, в ніч на 27 травня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе та місцевий НПЗ.

Також гучно було й в окупованому росіянами Севастополі. Під удар могли потрапити нафтобаза та штаб ВПС Чорноморського флоту.

Про перосу: Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

