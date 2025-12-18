В США анонсували нові санкції проти Росії - коли їх введуть

Міністр фінансів США Бессент повідомив про готовність свого відомства запровадити додаткові санкції проти Росії у найкоротші терміни.

В США анонсували нові санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

США готуються ввести нові санкції проти Росії

Нові обмежувальні заходи можуть бути застосовані вже наступного тижня

Сполучені Штати можуть ввести нові санкції проти країни-агресорки Росії вже наступного тижня. Про це заявив Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі із послами європейських країн, повідомила надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

Бессент заявив, що його відомство готове в найкоротші терміни запровадити додаткові санкції проти Росії.

"Міністр фінансів США провів зустріч з європейськими послами. Дійсно на зустрічі він сказав про те, що на наступному тижні проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції", - повідомила вона.

Стефанішина додала, що готовність посилити санкції проти Росії через війну проти України підтверджується також під час контактів із представниками Міністерства фінансів США.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чи піде Трамп на посилення санкцій - думка експерта

Як писав Главред, дипломат і керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що президент США Дональд Трамп не налаштований посилювати тиск на Москву і водночас намагається уникати загострення відносин із Китаєм.

Він зауважив, що нещодавня пропозиція Трампа до європейських країн припинити енергетичну співпрацю з Росією радше виглядає як формальний крок, покликаний виправдати відмову від власних обіцянок. Адже напередодні саміту на Алясці американський президент публічно погрожував Росії "пекельними санкціями" у разі небажання зупиняти бойові дії. Однак після цієї зустрічі санкції так і не були запроваджені, а сам Трамп фактично відійшов від жорсткої риторики, зайнявши позицію, близьку до російської.

Хара вказує, що нинішній підхід США полягає не в пошуку режиму припинення вогню, а у спробі одразу "вирішити" конфлікт шляхом досягнення певної мирної домовленості.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати розробляють новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору, щоб посилити тиск у разі, якщо російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відмовиться від мирної домовленості з Україною. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Крім того, адміністрація президента США Дональд Трампа вже підготувала додаткові санкційні кроки щодо Росії. Про це 25 жовтня писало агентство Reuters, посилаючись на джерела.

Водночас Трамп готовий схвалити закон про запровадження санкцій проти РФ за умови, що за ним залишиться право ухвалювати остаточне рішення щодо застосування цих обмежень.

Про персону: Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Посол України в США (з 27 серпня 2025 року). Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (2020—2025). Міністерка юстиції (2024—2025). Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

