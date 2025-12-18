Рус
Вводяться нові графіки на 19 грудня: що буде зі світлом у п'ятницю

Ангеліна Підвисоцька
18 грудня 2025, 19:51оновлено 18 грудня, 20:55
Обмеження будуть діяти протягом доби для промислових та побутових споживачів.
отключение света
Графіки вимкнення світла на 19 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

  • РФ атакувала об'єкти енергетики
  • Внаслідок атаки в енергосистемі значний дефіцит
  • Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 19 грудня

В Україні у п'ятницю, 19 грудня, вимикатимуть світло. Графіки будуть введені у більшості областей. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вводять після атак. Нині зберігається дефіцит в енергосистемі. Варто зазначити, що обмеження будуть введені і для побутових, і для промислових споживачів.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Удар по електромережах: що загрожує регіонам України - думка експерта

Російські війська продовжують цілеспрямовані удари по ключових підстанціях та високовольтних лініях електропередач, намагаючись порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та ізолювати периферійні регіони, зокрема Чернігівщину, Одещину та Донеччину. Це ускладнює перерозподіл електроенергії та підвищує техногенні ризики для населення.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, нинішні дії РФ мають дві основні цілі. "Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, фактично розділивши її на дві частини", — пояснює експерт.

Рябцев підкреслює, що такі атаки створюють додатковий тиск на енергетичну інфраструктуру та збільшують ризики для стабільного електропостачання в країні.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у четвер, 18 грудня, в Україні знову запроваджуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Однак обмеження торкнуться не всіх регіонів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Крім того, країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушена жити за графіками відключень електроенергії.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки країни-агресорки Росії на енергетичну інфраструктуру Одещини виникла надзвичайна ситуація. Вона набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

