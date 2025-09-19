Мінус логістичний хаб: ССО України накрили базу 810-ї бригади морпіхів РФ

Коротко:
- Бійці ССО України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ
- Знищено "жирні" цілі
- Особовий склад бригади причетний до воєнних злочинів
У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.
Як повідомили у пресслужбі ССО, унаслідок удару було уражено:
- склади з боєприпасами;
- база зберігання матеріальних засобів;
- місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки 810-ї бригади.
Зазначається, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.
"Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - Знищена база та техніка російської 810-ї бригади:
Атаки по території РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою та в Ленінградській області.
Відомо, що дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є влучання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.
10 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.
Як писав Главред, агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.
У вересні партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.
