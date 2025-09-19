Мінус логістичний хаб: ССО України накрили базу 810-ї бригади морпіхів РФ

Російські військові причетні до страт полонених.

ССО вразили логістичний хаб 810-ї обрмп у Курській області / Скриншот

Коротко:

Бійці ССО України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ

Знищено "жирні" цілі

Особовий склад бригади причетний до воєнних злочинів

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Як повідомили у пресслужбі ССО, унаслідок удару було уражено:

склади з боєприпасами;

база зберігання матеріальних засобів;

місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки 810-ї бригади.

Зазначається, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

"Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Знищена база та техніка російської 810-ї бригади:

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою та в Ленінградській області.

Відомо, що дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є влучання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

10 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.

Як писав Главред, агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

У вересні партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

Інші новини:

