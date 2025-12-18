Потужний вибух прямо на мосту, де були люди: росіяни атакували Одеську область

Російські окупанти влупили по мосту в Одеській області. На момент атаки "Шахеда" на міст в Маяках там були люди. Відео з моментом удару вже розлетілось в Мережі.
Відомо, що внаслідок атаки була серйозно пошкоджена автівка. Поки точно невідомо чи є загиблі, інформація уточнюється.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на трасі Одеса - Рені був тимчасово зупинений рух транспорту в обох напрямках.
"Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Просимо, за можливості, утриматися від руху цією ділянкою дороги", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
