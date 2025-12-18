Потужний вибух прямо на мосту, де були люди: росіяни атакували Одеську область

Внаслідок атаки тимчасово зупинений рух транспорту на трасі Одесі - Рені.

https://glavred.net/war/moshchnyy-vzryv-pryamo-na-mostu-gde-byli-lyudi-rossiyane-atakovali-odesskuyu-oblasti-10725302.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по мосту в Одеській області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти влупили по мосту в Одеській області. На момент атаки "Шахеда" на міст в Маяках там були люди. Відео з моментом удару вже розлетілось в Мережі.

Відомо, що внаслідок атаки була серйозно пошкоджена автівка. Поки точно невідомо чи є загиблі, інформація уточнюється.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на трасі Одеса - Рені був тимчасово зупинений рух транспорту в обох напрямках.

відео дня

"Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Просимо, за можливості, утриматися від руху цією ділянкою дороги", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред