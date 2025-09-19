РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для 'шахедів'

Окупанти розгорнули пусковий комплекс для дронів лише за 35 км від кордону з Україною.

У Брянській області виявили пусковий комплекс для ударних дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/bradyafr

Головні тези:

Новий майданчик для запуску ударних дронів знаходиться всього за 35 км від кордону з Україною

Супутникові знімки показують розгалужений пусковий комплекс

Подібні майданчики РФ зводить і в прикордонних районах, і на окупованих територіях

У Брянській області з'явився новий майданчик для запуску ударних дронів типу "шахед" по Україні. Росіяни побудували його на відстані 35 кілометрів від кордону з Україною. Ще в липні там було порожнє поле.

Майданчик розташований між селами Війна, Олешек, Голишина, Живий Ключ і Мартинівка в Брянській області.

"Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску безпілотників у Брянській області, лише за 35 кілометрів від кордону з Україною", - повідомив OSINT-аналітик Бредлі Афрік у соцмережі Х.

Він також оприлюднив супутникові знімки, на яких видно розгалужений пусковий комплекс.

Майданчик для запуску дронів у Брянській області / x.com/bradyafr

Експерти проєкту Мілітарний пишуть, що на об'єкті вже збудовано чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких помітні конструкції, схожі на навіси.

Також облаштовано дві пускові ділянки з катапультами.

"Подібні майданчики російські війська систематично зводять як у прикордонних районах, так і на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

Шахеди - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня через атаку російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень. Також наслідки ворожої атаки зафіксували в Бучанському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку.

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримувалася через ворожу атаку.

Також російська окупаційна армія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населені пункти області на території Олександрівської СТГ.

Скільки "Шахедів" РФ планує випускати щомісяця: думка експерта

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап заявив, що Росія нарощує темпи виробництва ударних безпілотників.

"У червні росіяни виробляли "Шахеди" на трьох заводах у Єлабузі, іжевський "Купол" і ще одне підприємство в Тулі. У середньому ці підприємства випускали в середньому 2700 БПЛА щомісяця. Тобто, 90 "шахедів" щодоби", - сказав він в ефірі Еспресо.

За його словами, окупанти до кінця року планують вийти на виробництво понад 200 дронів на добу. Також вони активно модернізують і облаштовують інфраструктуру для запуску безпілотників.

"До кінця жовтня вони збираються вийти на цифру 4000 БПЛА щомісяця. І можна було б скептично до цього ставитися, втім, усі фактори вказують на те, що ці обсяги виробництва цілком реальні і росіяни збираються на них вийти. Тобто, до кінця року вони збираються виробляти понад 200 "шахедів" на добу", - сказав Криволап.

Інші новини:

