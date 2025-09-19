Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

Анна Ярославська
19 вересня 2025, 06:53
88
Окупанти розгорнули пусковий комплекс для дронів лише за 35 км від кордону з Україною.
Дрон, Брянська область
У Брянській області виявили пусковий комплекс для ударних дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/bradyafr

Головні тези:

  • Новий майданчик для запуску ударних дронів знаходиться всього за 35 км від кордону з Україною
  • Супутникові знімки показують розгалужений пусковий комплекс
  • Подібні майданчики РФ зводить і в прикордонних районах, і на окупованих територіях

У Брянській області з'явився новий майданчик для запуску ударних дронів типу "шахед" по Україні. Росіяни побудували його на відстані 35 кілометрів від кордону з Україною. Ще в липні там було порожнє поле.

Майданчик розташований між селами Війна, Олешек, Голишина, Живий Ключ і Мартинівка в Брянській області.

відео дня

"Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску безпілотників у Брянській області, лише за 35 кілометрів від кордону з Україною", - повідомив OSINT-аналітик Бредлі Афрік у соцмережі Х.

Він також оприлюднив супутникові знімки, на яких видно розгалужений пусковий комплекс.

Майданчик для запуску дронів у Брянській області
Майданчик для запуску дронів у Брянській області / x.com/bradyafr

Експерти проєкту Мілітарний пишуть, що на об'єкті вже збудовано чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких помітні конструкції, схожі на навіси.

Також облаштовано дві пускові ділянки з катапультами.

"Подібні майданчики російські війська систематично зводять як у прикордонних районах, так і на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для 'шахедів'
Шахеди - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня через атаку російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень. Також наслідки ворожої атаки зафіксували в Бучанському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку.

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримувалася через ворожу атаку.

Також російська окупаційна армія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населені пункти області на території Олександрівської СТГ.

Скільки "Шахедів" РФ планує випускати щомісяця: думка експерта

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап заявив, що Росія нарощує темпи виробництва ударних безпілотників.

"У червні росіяни виробляли "Шахеди" на трьох заводах у Єлабузі, іжевський "Купол" і ще одне підприємство в Тулі. У середньому ці підприємства випускали в середньому 2700 БПЛА щомісяця. Тобто, 90 "шахедів" щодоби", - сказав він в ефірі Еспресо.

За його словами, окупанти до кінця року планують вийти на виробництво понад 200 дронів на добу. Також вони активно модернізують і облаштовують інфраструктуру для запуску безпілотників.

"До кінця жовтня вони збираються вийти на цифру 4000 БПЛА щомісяця. І можна було б скептично до цього ставитися, втім, усі фактори вказують на те, що ці обсяги виробництва цілком реальні і росіяни збираються на них вийти. Тобто, до кінця року вони збираються виробляти понад 200 "шахедів" на добу", - сказав Криволап.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні війна Росії та України Брянська область атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

07:40Політика
РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

06:53Війна
Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО

Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО

01:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Предки могли бути поляками: які прізвища вказують на іноземне коріння

Предки могли бути поляками: які прізвища вказують на іноземне коріння

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

Останні новини

07:40

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

07:10

Чим відрізняються два кур’єри: лише найрозумніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

06:10

Сумна реакція НАТО на дрони РФ у Польщі: що буде даліПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дітей на зупинці за 29 секунд

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакРосія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – Новак
05:44

Що робити, коли орхідея не цвіте: лайфхак, який врятує рослину

05:15

Як перекласти на українську мову слова "томный" і "тоска": відповідь здивуєВідео

04:30

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

04:09

Китай поставив дедлайн Путіну для закінчення війни - стали відомі терміни

Реклама
03:54

Кінець вересня подарує полегшення: які ТОП-3 знаки закриють старі гештальти

03:24

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

02:40

Доленосне затемнення 21 вересня: кому посміхнеться удача, а кому доведеться розлучитисяВідео

01:37

Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО

01:30

Після клінічної смерті та замаху: який зараз вигляд має Лесик

00:54

Нова стратегія захисту від "Шахедів": Шмигаль розповів про масштабний план

00:06

Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну

18 вересня, четвер
23:47

Осінній щит для винограду – простий розчин, який допоможе пережити зиму

22:45

Мобілізація 60+: в ЗСУ розповіли, яка категорія громадян у пріоритеті

22:14

"Можна набити пику": чоловік Мозгової висловився про насильство в її шлюбі з Пономарьовим

22:11

У Латвії на пляжі знайшли уламки російського дрона: наскільки він небезпечний

Реклама
21:57

Музика для котів: які звуки їх заспокоюють, а які дратуютьВідео

21:44

"Правило 10 секунд": експерти розкрили, як реально зменшити витрати пального в місті

21:33

Чи правда, що на Воздвиження ховаються змії - священник ​розставив крапки над "і"Відео

21:22

Зрадив Батьківщину у 2014 році: атаками на Куп'янськ командує український екс-комбриг - ЗМІ

21:12

Відомий співак показав "компромат" на Андрія Данилка та Ірину Білик: "Було діло"

20:53

Чи були ваші предки мистецькою елітою - таємниця роду криється у прізвищі

20:51

Кремль намагається приховати: розкрито, скільки НПЗ змогла вразити Україна

20:32

"У них і запитайте": Ребров жорстко відповів щодо переходу до європейського гранда

20:30

Найгірший сусід: із чим категорично не можна зберігати цибулюВідео

20:23

Зірка "Ліги сміху" після крововиливу в мозок переніс операцію

20:18

Україна могла вступити в НАТО ще 71 рік тому - історик розкрив маловідомий фактВідео

20:00

У рейтингу ФІФА вперше за 10 місяців змінився лідер, Україна погіршила позицію

19:53

Чи зможе РФ виробляти 1000 "Шахедів" щодня: у ЦПД розповіли про реальну ситуацію

19:28

Долар з євро рвонули вгору: встановлено новий курс валют на 19 вересня

19:25

Путін або осмілів, або став безрозсудним - Стармер

19:22

Путіністка Шукшина приготувалася до власної смерті

19:17

Приносять мудрість із минулих життів: у які дати народилися люди зі старою душею

19:10

Скільки воюватиме Росія?Погляд

18:47

Назвала речі своїми іменами: Успенська може сісти до в'язниці за слова про війну

18:35

Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

Реклама
18:33

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: названа неочікувана відповідь

18:30

Фонд Андрія Матюхи підтримав перші тренінги "Захист ремонтників Укренерго" актуально

18:20

Пугачову хочуть позбавити звання народної артистки і посадити на нари: який термін їй світить

18:18

Одна маловідома деталь у авто може врятувати життя - як нею скористатисяВідео

17:55

З 22 по 28 вересня: на яких ТОП-5 знаків зодіаку чекає тиждень коханння

17:43

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарійВідео

17:43

Віктор Павлік зізнався, що боїться Наталію Могилевську - що сталося

17:40

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

17:34

Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

17:27

Може бути ще дорожче: українців повідомили про підвищення цін на базовий продукт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти