До 12 градусів морозу: названо точну дату похолодання в Україні

Діденко здивувала прогнозом на найближчий час.

Прогноз погоди на завтра / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 19 грудня

Коли в Україну прийде похолодання

У пʼятницю, 19 грудня в Україні опадів не прогнозується. Очікується суха погода, місцями можливий туман. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона прогнозує, що впродовж дня в Україні стовпчики термометрів показуватимуть -2°C...+3°C, на півдні та заході очікується +3°C...+8°C.

Погода на 19 грудня / фото: meteoprog

Погода у Києві 19 грудня

У Києві завтра без опадів, очікується +2°C.

Коли в Україну прийде похолодання

Діденко зазначає, що з 25-26 грудня у більшості областей України очікується похолодання.

"Не до лютих морозів, але до -7-12 вночі ймовірно. Ще трохи ранувато для цього прогнозу, уточнення будуть обов’язково, але перестрахуватися не зайве - додаткове утеплення, додаткова перевірка приладів, автомобілів тощо", - написала синоптикиня.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в січні та лютому - прогноз

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух нагадує, що січень - найхолодніший зимовий місяць в Україні.

"Він може бути десь на 1-2 градуси тепліший за кліматичну норму", - сказала вона і додала, що середня за місяць температура повітря може коливатися від 1-2 градусів тепла на півдні до -3 і нижче - у північних та північно-східних областях. Водночас у січні підвищується імовірність затоків арктичного холоду, що є типовим для цього місяця.

"Аналогічно - і лютий", - зауважила метеорологиня.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у четвер, 18 грудня, у більшості областей України опадів не прогнозувалося. Лише на Закарпатті можливий невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, Східна Європа та Україна у ці дні перебуватимуть під впливом антициклонів. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що очікуються незначні коливання температури, слабкий вітер та локальні опади.

Нещодавно синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

