До 12 градусів морозу: названо точну дату похолодання в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 19 грудня
- Коли в Україну прийде похолодання
У пʼятницю, 19 грудня в Україні опадів не прогнозується. Очікується суха погода, місцями можливий туман. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона прогнозує, що впродовж дня в Україні стовпчики термометрів показуватимуть -2°C...+3°C, на півдні та заході очікується +3°C...+8°C.
Погода у Києві 19 грудня
У Києві завтра без опадів, очікується +2°C.
Коли в Україну прийде похолодання
Діденко зазначає, що з 25-26 грудня у більшості областей України очікується похолодання.
"Не до лютих морозів, але до -7-12 вночі ймовірно. Ще трохи ранувато для цього прогнозу, уточнення будуть обов’язково, але перестрахуватися не зайве - додаткове утеплення, додаткова перевірка приладів, автомобілів тощо", - написала синоптикиня.
Якою буде погода в січні та лютому - прогноз
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух нагадує, що січень - найхолодніший зимовий місяць в Україні.
"Він може бути десь на 1-2 градуси тепліший за кліматичну норму", - сказала вона і додала, що середня за місяць температура повітря може коливатися від 1-2 градусів тепла на півдні до -3 і нижче - у північних та північно-східних областях. Водночас у січні підвищується імовірність затоків арктичного холоду, що є типовим для цього місяця.
"Аналогічно - і лютий", - зауважила метеорологиня.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, у четвер, 18 грудня, у більшості областей України опадів не прогнозувалося. Лише на Закарпатті можливий невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.
Нагадаємо, Східна Європа та Україна у ці дні перебуватимуть під впливом антициклонів. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що очікуються незначні коливання температури, слабкий вітер та локальні опади.
Нещодавно синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".
Читайте також:
- Влупить -6 та буде сніг: які регіони атакує зимовий шторм
- "Мінуси" будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні
- Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред