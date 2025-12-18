Рус
На одній вулиці продають одразу 11 будинків за ціною одного: у чому причина

Віталій Кірсанов
18 грудня 2025, 18:34
Низка історичних будинків із панорамним краєвидом на Озерний край може дістатися новому власнику за несподівано низькою ціною.
На одній вулиці продають одразу 11 будинків за ціною одного / колаж: Главред, фото: Auction House

Коротко:

  • Йдеться про терасну забудову Лонсдейл-Террас, зведену в 1840-х роках
  • Після економічної кризи будівлі залишилися без використання

У мальовничому селі Сент-Біс у графстві Камбрія (Велика Британія) на аукціон виставили одразу 11 вікторіанських будинків всього за 550 тисяч фунтів стерлінгів. Однак за цією сумою ховається серйозний підступ.

Низка історичних будинків із панорамним краєвидом на Озерний край може дістатися новому власнику за несподівано низькою ціною. Про це пише The Sun.

відео дня

Йдеться про терасну забудову Лонсдейл-Террас, зведену в 1840-х роках. У XIX столітті вулиця вважалася гордістю села. Саме на ній жили заможні сім'ї, пов'язані з судноплавним бізнесом, який процвітав завдяки близькості порту Вайтхейвен.

Пізніше будинки стали частиною інфраструктури школи St Bees School і в них проживали учениці пансіону. Навчальний заклад відомий своїми випускниками, а сама тераса довгі роки зберігала статус якісного сімейного житла.

Після економічної кризи будівлі залишилися без використання
Після економічної кризи будівлі залишилися без використання / Фото: Auction House

Однак після економічної кризи та тимчасового закриття школи 2015 року будівлі залишилися без використання. Спроби забудовників відновити вулицю провалилися. Усі надані проєкти зіткнулися з фінансовими труднощами та суворими вимогами щодо збереження пам'ятки архітектури II категорії. У результаті два девелопери збанкрутували, а люди, які внесли депозити, втратили свої гроші.

Згодом будинки почали стрімко руйнуватися. Вандалізм, зломи і крадіжки знищили залишки інтер'єрів, а сама вулиця стала настільки небезпечною, що її довелося перекрити сталевими воротами і залучити поліцію.

Місцеві жителі зізнаються, що дивитися на це особливо боляче. Колись пастельно пофарбовані фасади було видно за багато кілометрів і першими зустрічали тих, хто в'їжджав у село. Сьогодні ж Лонсдейл-Террас є тривожним нагадуванням про нездійснені надії.

У парафіяльній раді Сент-Біса вважають, що у вулиці все ще є шанс. За словами одного з представників, за вдалого збігу обставин інвестор зможе придбати всю терасу за ціною одного будинку, відновити її і потім продати будівлі окремо вже як сімейне житло.

При цьому стан будівель викликає побоювання з приводу безпеки, особливо якщо всередину зможуть потрапити діти. Проте інтерес до лота все ж є. Місцеві жителі впевнені, що навіть у разі перевищення стартової ціни покупка залишиться вигідною інвестицією.

Лонсдейл-Террас називають рідкісною можливістю вкластися в нерухомість у затребуваному прибережному селищі на кордоні національного парку Лейк-Дістрікт.

Раніше мешканка Сан-Франциско (США) Джей Джей Голлінгсворт була впевнена, що їй вдалося провернути угоду мрії. Разом із партнером Алемайеху Мерджіа вона "купила" будинок вартістю близько 1 мільйона доларів лише за 25 тисяч. Однак через деякий час пара дізналася, що стала жертвою фатальної помилки.

Завершення купівлі будинку - це зазвичай радісний момент, але для однієї пари цей досвід став неймовірно заплутаним і навіть тривожним. Коли вони увійшли в новий будинок, вони були вражені тим, що попередні власники залишили все - меблі, кухонні прилади, особисті речі, навіть їжу на кухні.

Раніше ми писали, що чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.

Про джерело: The Sun

The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Британия новини Великобританії житловий будинок нерухомість цікаві новини
