Ціни обвалилися уже на 30%: популярний вид м'яса в Україні стрімко дешевшає

Ціни на свинину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези аналітика:

Свинина в Україні подешевшала

Основна причина - поширення африканської чуми свиней

Можливе подальше падіння цін

Напередодні свят свинина подешевшала замість традиційного здорожчання. Ціни можуть впасти ще нижче через загрозу перенасичення ринку дешевою сировиною. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів аналітик м'ясного ринку Микола Бабенко.

Головним чинником зниження вартості є поширення африканської чуми свиней. Хвороба змушує виробників швидше реалізовувати поголів'я, що створює надлишок пропозиції. За останній час закупівельні ціни на живих свиней в Україні вже впали зі 100 до 70 гривень за кілограм (30%).

"Частина експортних сертифікатів іспанської свинини вже скасована, що може призвести до припливу дешевої європейської продукції в Україну. Додайте ще й те, що ціна на свинину суттєво знизиться через імпорт", - розповів Бабенко.

Осередки захворювання зафіксували у п'яти західних областях, а також у Київській та Чернігівській областях. Через відсутність державних компенсацій за знищене поголів'я свинокомплекси змушені масово продавати тварин усіх вікових і вагових груп за заниженими цінами.

Це, своєю чергою, тисне на весь ринок і знижує вартість свиней навіть у господарствах, де захворювань не зафіксовано. За словами Бабенка, нинішній розвиток подій майже повністю повторює сценарій 2024 року, коли через АЧС галузь втратила до 40% поголів’я, а ціни опускалися нижче собівартості.

Попри те, що АЧС викликає високу смертність серед тварин і швидко поширюється в господарствах, фахівець наголосив, що вірус АЧС абсолютно не становить загрози для здоров'я людини. Вірус передається через безпосередній контакт між тваринами, а також через забруднений інвентар, транспорт, корми чи одяг людей.

Що може подешевшати перед святами - прогноз експерта

Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко повідомив, що ціни на вершкове масло в Україні не зростатимуть навіть під час тривалих обмежень світла. Перед різдвяними святами можливе зниження вартості завдяки знижкам.

"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко і охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Таким чином, підвищувати ціну нікуди", - наголосив він.

Цін на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, сіль і цукор в Україні подешевшали. Станом на 18 грудня ціни на базові продукти знизилися порівняно з листопадом, свідчать дані Мінфіну.

Також новорічний стіл на 2026 рік для родини з 4 осіб коштуватиме 3980 грн, що на 10,7% дорожче, ніж торік. М'ясні продукти подорожчали найбільше - на 23%.

Як повідомляв Главред, за останній тиждень оптові ціни на овочі в Україні змінилися по-різному. Огірки подешевшали до 90-120 грн/кг, білокачанна капуста - до 6-10 грн/кг, пекінська капуста - до 16-20 грн/кг, а броколі здорожчала до 70-90 грн/кг. Помідори подорожчали до 70-100 грн/кг, а ціни на буряк, моркву, цибулю та картоплю залишилися без змін.

