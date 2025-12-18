Зеленський позбавив стипендій іменитих чемпіонів-зрадників: хто потрапив під удар

Беленюк розкрив розмір виплат для золотих, срібних та бронзових медалістів Олімпійських ігор.

Зеленський позбавив державних стипендій відомих олімпійців та призерів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, wikipedia

Коротко:

Зеленський позбавив стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову

Стипендії відібрали також у Браславця, Матвієнка та інших

Указ опубліковано на сайті президента, діяє за законом 2004 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплати державних стипендій низці призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор. Відповідний документ оприлюднено на сайті президента.

Хто втратив стипендії

Згідно з указом, державних стипендій позбавили, зокрема, легкоатлета та колишнього президента НОК України Сергій Бубка, плавчиню Яна Клочкова, яхтсменів Євген Браславець та Ігор Матвієнко, стрибуна у воду Ілля Кваша, гімнаста Юрій Єрмаков, плавця Валерій Лозик і веслувальницю Інна Фролова.

відео дня

Підстави припинення виплат

У документі зазначено, що виплати припинено "відповідно до положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого указом президента України від 18 серпня 2004 року №919/2004".

Коментар Жана Беленюка

Ситуацію також прокоментував олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби на Іграх у Парижі-2024 Жан Беленюк. У своєму телеграм-каналі він пояснив, що державну стипендію не може отримувати спортсмен, який фактично не проживає на території України, та оприлюднив орієнтовні суми виплат.

"Можливо це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу – повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія – не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано", – написав Беленюк.

За його словами, розмір стипендій залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а виплата є пожиттєвою за умови дотримання вимог положення. Так, чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор отримували 4 прожиткові мінімуми, срібні призери – 3,5, бронзові – 3.

Про персону: Жан Беленюк Жан Беленюк - український спортсмен і політик. Борець греко-римського стилю. Багаторазовий чемпіон світу та Європи, призер цих змагань, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо (2020), срібний (2016) і бронзовий призер Олімпійських ігор (2024), перший в історії України борець, який виграв три медалі на Олімпійських іграх, чемпіон і срібний призер Європейських ігор (2019, 2015), бронзовий призер Універсіади (2013). Заслужений майстер спорту України. Народний депутат IX скликання, перший афроукраїнець - депутат ВРУ.

