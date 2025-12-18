Ракети не вдалось запустити - в ГУР назвали особливість останніх масованих атак РФ

Скібіцький зазначив, що Росія втрачає науковий та військовий потенціал, що, зокрема, призводить до масових збоїв під час застосування крилатих ракет.

В ГУР назвали особливість останніх масованих атак РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росія втрачає свій потенціал

В ході останніх атак по Україні 40% крилатих ракет не зійшли з літаків-носіїв

Росіяни продовжують поширювати пропагндистський наратив про те, що Україна не зможе вистояти у війні з Росіїю, однак реальний стан справ свідчить про інакше. Під час останніх масованих російських атак РФ близько 40% крилатих ракет, запущених противником, навіть не зійшли з носіїв. Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу.

Він пояснив, що Головне управління розвідки регулярно оприлюднює результати своєї діяльності, аби продемонструвати, що Україна не лише зазнає ударів, а й завдає ударів у відповідь, які відчутно впливають на оборонно-промисловий комплекс Росії та підприємства, що забезпечують ведення війни.

Ефективність цих кроків, за його словами, значною мірою залежить від подальшого розвитку та засобів, які вже застосовуються.

"Але ми бачимо іншу картину. Ми бачимо, як Росія втрачає свій потенціал, я маю на увазі науковий. Ракети перестають літати, точність зникає. Те, що вони намагаються обійти або замінити імпортозаміщенням іноземних компонентів, приводить до зовсім інших результатів. Наприклад, у ході останніх ударів приблизно 40% крилатих ракет, які запускала Російська Федерація, просто не зійшли з літаків", - вказав він.

Скібіцький також зазначив, що такі результати пов’язані з поступовою втратою Росією свого потенціалу. Він наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами наявними знаннями та досвідом для подальшої протидії РФ, адже бойові дії — лише одна складова, тоді як інші заходи додатково зміцнюють спроможність України протистояти агресору й наближати перемогу.

Літаки стратегічної авіації, якими Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка Главреда

Чи вдарить Росія по Україні на Різдво чи Новий рік - думка експерта

Як писав Главред, воєнний злочинець Володимир Путін часто прив’язує свої дії та дії окупаційних військ до важливих символічних дат. Через це виникає питання, чи не будуть нові масовані обстріли з великою кількістю жертв приурочені до певних подій і чи пройдуть новорічні свята в Україні безпечніше. Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко підкреслив, що поки триває війна, в Україні жоден день не може бути гарантовано спокійним.

"Так, наприклад, Путін використовував як привід для обстрілу День Збройних сил України. Тож для обстрілу Росія може використовувати будь-яку дату, її ніщо в цьому не зупинить", - сказав військовий експерт.

Водночас він підкреслив, що Росія має достатньо ресурсів і можливостей для нанесення ударів по Україні. Тому не варто розслаблятися навіть під час новорічних свят і слід оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з вечора 17 грудня і до ранку 18 грудня держава-агресор Росія здійснила масовану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників. Відомо про наслідки обстрілів щонайменше в п’яти регіонах країни.

Водночас військовий аналітик Олег Жданов зазначив, що російська армія змінила тактику завдання ударів. Якщо раніше атаки більш-менш рівномірно розподілялися по всій території України, то зараз Москва зосереджується на вибіркових напрямках. Такий підхід дає змогу масово застосовувати ракети й дрони на окремих ділянках, створюючи критичне навантаження на систему протиповітряної оборони.

Крім того, 15 грудня російські війська атакували Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цих ударів постраждали двоє людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

