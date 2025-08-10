Зачистка на Сумщині: штурмовики ЗСУ 'покришили' росіян і звільнили Безсалівку

Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ЗСУ успіх на Сумщині

Головне:

Звільнено населений пункт Безсалівка

Українські воїни ліквідували 18 російських загарбників

Сили оборони України звільнили і повністю зачистили від російських окупаційних військ населений пункт Безсалівка Білопільської міської громади Сумської області.

В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого полку та 24-го окремого штурмового батальйону, ідеться в повідомленні у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників", - уточнюється в повідомленні.

У генштабі додали, що ЗСУ продовжують знищувати ворога і наближають справедливий мир для нашої держави.

Військовий озвучив ключову мету Путіна на Сумському напрямку

На Сумському напрямку Росія зосередила близько 60 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий Іван Тимочко.

Він пояснив, що Сумська область - це так звана "сіра зона", яка постійно перебуває під вогневим впливом. Проте на окремих ділянках, де російські сили активізують наступ, їм вдається просуватися і закріплюватися на певних рубежах.

На думку Тимочка, одна з головних цілей Володимира Путіна - встановити щонайменше вогневий контроль над одним з обласних центрів. Таким чином Кремль прагне продемонструвати, що російська армія все ще здатна реалізовувати завдання стратегічного рівня.

Раніше військовий назвав головну ціль РФ у Сумській області. Росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

