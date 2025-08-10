У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США завершують фінансування війни в Україні.

Венс зробив низку заяв щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Вікіпедія

Ключові тези:

США працюють над організацією переговорів Путіна і Зеленського

Мирна угода навряд чи задовольнить Україну чи Росію

Сполучені Штати Америки прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення. Таку заяву зробив віце-президент США Джей Ді Венс в етері Fox News.

Він заявив, що Штати спробують знайти якесь переговорне рішення, з яким "українці та росіяни зможуть жити".

"Якщо взяти поточну лінію зіткнення між Росією та Україною... ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити. Де вони зможуть жити у відносному мирі, припиняться вбивства", – зазначив віцепрезидент США.

Він додав, що "і росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть незадоволені".

Зустріч Зеленського з Трампом

Віцепрезидент США повідомив, що американці працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі, цитує Reuters.

"США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення конфлікту (війни в Україні - Главред). Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський", - заявив він.

Водночас Венс зауважив, що проведення зустрічі Путіна і Зеленського перед самітом на Алясці буде непродуктивною. Тому вона відбудеться вже після переговорів американського лідера Дональда Трампа та очільника Кремля.

Віцепрезидент США заявив, що вважає дипломатичним проривом майбутню зустріч Трампа і Путіна.

"Владімір Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, тепер це має змінитися, ми зараз знаходимося в точці, де ми намагаємося з'ясувати, відверто кажучи, розклад і тому подібні речі, коли ці 3 лідери могли б сісти за стіл переговорів і обговорити припинення цього конфлікту", – зазначив Венс.

Фінансування війни в Україні

Венс сказав, що США будуть згортати фінансування військової допомоги Україні, оскільки хочуть досягти мирного врегулювання.

За його словами, Європа має взяти на себе більшу роль у врегулюванні війни в Україні.

"Якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу і закуповувати зброю у американських виробників - ми не проти, але самі більше це фінансувати не будемо", - додав він.

Нагадаємо, Главред з посиланням на Bild писав, що наступний тиждень може стати доленосним для України.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що тільки рішуча політика може змусити Росію зупинити військову агресію проти України. Водночас не можна робити жодних "подарунків" країні-окупанту Росії.

Раніше у Bloomberg писали, що Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше. Натомість Путін готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту.

