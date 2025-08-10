Чому 11 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

11 серпня не бажано веселитися та влаштовувати гучні розваги - день для молитви.

У понеділок, 11 серпня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Євпла. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 11 серпня

Святий мученик Евпл жив у I столітті або на початку II століття нашої ери, в епоху жорстоких гонінь на християн під час правління імператорів Римської імперії. Зазвичай згадується, що він був єпископом або служителем Церкви в одному з міст Малої Азії (сучасна територія Туреччини). Евпл зазнав мученицької смерті через те, що відмовився зректися християнської віри. Його жорстоко катували і врешті стратили за наказом язичницької влади.

Що не можна робити 11 серпня

Не варто лаятися, сваритися - день для миру та спокою.

Не слід займатися шиттям, в'язанням - це може "перерізати" добробут.

Не бажано веселитися, влаштовувати гучні розваги - день для молитви.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ранок ясний і туманний, то це віщує теплу і суху погоду на найближчі дні;

червоний захід сонця - знак того, що погода найближчим часом буде гарною;

хмари пливуть швидко, то скоро очікується вітер або зміна погоди;

грім цього дня - провісник дощів, які можуть затягнутися на кілька днів;

11 серпня мурахи будують мурашники вище, ніж зазвичай, це означає, що осінь буде дощова і рання;

яскраві зірки на нічному небі - прикмета гарної погоди найближчим часом.

У народі 11 серпня називалося Середина літа. Адже це вже друга половина літа, коли починаються перші прикмети осені. Часто цей день асоціювали з початком збирання деяких культур або з періодом активних жнив.

Іменини 11 серпня

Які завтра іменини: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 серпня, є олександрит. Таємничий камінь, оповитий численними стародавніми переказами та легендами. Йому приписували роль символу самотності - вважали, що Олександр здатний попереджати свого власника про небезпечні знайомства та надмірну емоційність, слугуючи захисним знаком від непотрібних переживань і токсичних зв'язків.

