У Путіна "не збираються" повертати території у двох областях - WP

Американці помилково сприйняли сигнал про нібито готовність Кремля вивести свої війська з двох південних областей.

https://glavred.net/war/u-putina-ne-sobirayutsya-vozvrashchat-territorii-v-dvuh-oblastyah-wp-10688579.html Посилання скопійоване

Путін прагне зберегти "суходільний коридор" до окупованого Криму - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: DeepState, скріншот YouTube

Коротко:

РФ "не хоче" повертати окуповані Херсонську та Запорізьку області

Кремль "прагне" зберегти суходільний коридор до окупованого Криму

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін, незважаючи на зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці, мовляв, не збирається повертати Україні окуповані території в Херсонській і Запорізькій областях.

Плутанина між США і Росією

У статті The Washington Post йдеться про те, що після зустрічі Путіна і спецпредставника Білого дому Віткоффа сталася плутанина: пропозицію Путіна "не атакувати" Херсонську і Запорізьку області американці сприйняли як готовність росіян відступити звідти.

відео дня

Окупанти "не хочуть" повертати окуповані Херсонську та Запорізьку області

Журналісти пишуть, що Росія "не готова" повернути Україні захоплені райони Херсонської та Запорізької областей, оскільки через них проходить суходільний коридор до окупованого Криму.

Плани щодо завершення війни - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти Bloomberg днями написали, що Путін "зажадав" повного виведення Сил оборони України з Донецької області. Натомість Росія, мовляв, заморозить війну в Херсонській і Запорізькій областях. Можливо, ці питання Трамп і Путін обговорять 15 серпня під час зустрічі на Алясці.

Україна і Росія "повинні обмінятися територіями", припустив Дональд Трамп. Крім того, за його словами, Зеленському, мовляв, потрібно буде щось підписати, щоб війна завершилася.

Україна не збирається віддавати Росії свої землі, сказав президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав колективний Захід до подальшої спільної роботи, щоб досягти реальних результатів і тривалого миру.

Інші новини:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред