"Могла змінити хід історії": актриса розповіла про відмову Трампу в побаченні

Віталій Кірсанов
10 серпня 2025, 20:29
Несподіваний епізод стався ще 1998 року під час зйомок фільму "Основні кольори".
Емма Томпсон розповіла про відмову Трампу в побаченні
Емма Томпсон розповіла про відмову Трампу в побаченні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Вікіпедія

Коротко:

  • Емма Томпсон не очікувала дзвінка від Трампа
  • Актриса тоді сказала Трампу, що передзвонить йому

Оскароносна акторка Емма Томпсон, відома за ролями у франшизі "Гаррі Поттер", фільмах "Круелла" і "Реальна любов", здивувала історією про те, як Дональд Трамп кликав її на побачення. Про це пише видання Variety.

Зазначається, що цей несподіваний епізод трапився ще 1998 року під час зйомок фільму "Основні кольори" про політичну кампанію Білла Клінтона. Дональд Трамп особисто зателефонував Еммі Томпсон, яка грала у стрічці головну роль, і запросив на побачення.

відео дня

"У моєму трейлері задзвонив телефон, і це був Дональд Трамп. Я подумала, що це жарт. "Привіт, це Дональд Трамп". Я сказала: "Чим можу допомогти?". Я думала, що йому потрібні вказівки. Він сказав: "Я б дуже хотів, щоб ви зупинилися в одному з моїх чудових готелів, і, можливо, ми могли б повечеряти разом", - згадала цей діалог британська актриса.

Томпсон зізналася, що не очікувала такого дзвінка і в той момент почувалася не зовсім комфортно. Зараз акторка жартує, що якби тоді не відмовила політику, могла б змінити хід історії Америки. Актриса тоді сказала Трампу, що передзвонить йому.

"Я зрозуміла, що саме того дня моє розлучення нарешті відбулося. Б'юся об заклад, у нього (у Трампа - ред.) є люди, які шукають відповідних кандидатів серед усіх цих симпатичних розлучених жінок - адже він знайшов номер мого трейлера! Це ж стеження! Так, я могла піти на побачення з Дональдом Трампом. Я могла змінити хід американської історії!" - заявила вона.

Хто така Емма Томпсон

Емма Томпсон - британська актриса кіно, телебачення та озвучування, сценаристка.

Здобула популярність після виходу 1987 року телесеріалів "Тутті Фрутті" і "Фортуна війни". У кіно стала відомою після зіграної головної ролі у фільмі "Верзила".

Володарка двох "Оскарів", двох "Золотих глобусів" і двох премій BAFTA за фільми "Розум і почуття" (за найкращий сценарій) і "Говардс-Енд" (як найкраща актриса). Крім того, акторка є лауреатом премії BAFTA TV за телесеріали "Тутті Фрутті" і "Фортуна війни", а також "Еммі" як найкраща запрошена акторка в телесеріалі "Еллен".

9 червня 2018 року була удостоєна звання дами-командора ордена Британської імперії (DBE).

07:39

