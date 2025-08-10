"Могла змінити хід історії": актриса розповіла про відмову Трампу в побаченні

Несподіваний епізод стався ще 1998 року під час зйомок фільму "Основні кольори".

https://glavred.net/stars/mogla-izmenit-hod-istorii-aktrisa-rasskazala-ob-otkaze-trampu-v-svidanii-10688660.html Посилання скопійоване

Емма Томпсон розповіла про відмову Трампу в побаченні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Вікіпедія

Коротко:

Емма Томпсон не очікувала дзвінка від Трампа

Актриса тоді сказала Трампу, що передзвонить йому

Оскароносна акторка Емма Томпсон, відома за ролями у франшизі "Гаррі Поттер", фільмах "Круелла" і "Реальна любов", здивувала історією про те, як Дональд Трамп кликав її на побачення. Про це пише видання Variety.

Зазначається, що цей несподіваний епізод трапився ще 1998 року під час зйомок фільму "Основні кольори" про політичну кампанію Білла Клінтона. Дональд Трамп особисто зателефонував Еммі Томпсон, яка грала у стрічці головну роль, і запросив на побачення.

відео дня

"У моєму трейлері задзвонив телефон, і це був Дональд Трамп. Я подумала, що це жарт. "Привіт, це Дональд Трамп". Я сказала: "Чим можу допомогти?". Я думала, що йому потрібні вказівки. Він сказав: "Я б дуже хотів, щоб ви зупинилися в одному з моїх чудових готелів, і, можливо, ми могли б повечеряти разом", - згадала цей діалог британська актриса.

Томпсон зізналася, що не очікувала такого дзвінка і в той момент почувалася не зовсім комфортно. Зараз акторка жартує, що якби тоді не відмовила політику, могла б змінити хід історії Америки. Актриса тоді сказала Трампу, що передзвонить йому.

"Я зрозуміла, що саме того дня моє розлучення нарешті відбулося. Б'юся об заклад, у нього (у Трампа - ред.) є люди, які шукають відповідних кандидатів серед усіх цих симпатичних розлучених жінок - адже він знайшов номер мого трейлера! Це ж стеження! Так, я могла піти на побачення з Дональдом Трампом. Я могла змінити хід американської історії!" - заявила вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Ані Лорак намагається врятувати свій концерт у Сочі, квитки погано продаються, а друзі запроданки розповіли, що вона дуже засмучена. Виявляється, Лорак думала, що глядачі за нею скучили, тому очікувала солд-аут, але щось пішло не так.

А також Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соцмережах зрадниця уточнила, що перебуває на Мальдівах, також на одному зі знімків з'явилася і дочка співачки Віра.

Вас також може зацікавити:

Хто така Емма Томпсон Емма Томпсон - британська актриса кіно, телебачення та озвучування, сценаристка. Здобула популярність після виходу 1987 року телесеріалів "Тутті Фрутті" і "Фортуна війни". У кіно стала відомою після зіграної головної ролі у фільмі "Верзила". Володарка двох "Оскарів", двох "Золотих глобусів" і двох премій BAFTA за фільми "Розум і почуття" (за найкращий сценарій) і "Говардс-Енд" (як найкраща актриса). Крім того, акторка є лауреатом премії BAFTA TV за телесеріали "Тутті Фрутті" і "Фортуна війни", а також "Еммі" як найкраща запрошена акторка в телесеріалі "Еллен". 9 червня 2018 року була удостоєна звання дами-командора ордена Британської імперії (DBE).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред