'Очікується ґрунтова посуха': синоптик попередив про небезпечні погодні умови

Україна буде під впливом антициклону.

Прогноз погоди з 11 по 17 серпня / фото: pixabay

Якою погода буде з 11 по 17 серпня

Де в Україні розігріє до +32 °С

У яких регіонах очікується дефіцит опадів

Найближчими днями над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на тлі розвитку антициклону, на півдні та сході України очікується ґрунтова посуха, а також суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах.

Погода в Україні 11 серпня

У ніч на понеділок, 11 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються в північних областях, а вдень — на сході країни. В інших регіонах України переважатиме суха погода.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +22…+27 °С, у південних та центральних регіонах +27…+32 °С.

Прогноз погоди на 11 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 серпня

У вівторок, 12 серпня, по всій території України опадів не прогнозується.

Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, у південній частині та на Закарпатті до +31 °С.

Погода в Україні 12 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 серпня

У середу, 13 серпня, в Україні очікується малохмарна погода без опадів.

Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +28…+33 °С.

Погода в Україні 13 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 14 серпня

У четвер, 14 серпня, по всій території нашої країни переважатиме сонячна і тепла погода, без опадів.

Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.

Погода в Україні 14 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні 15 серпня

У п'ятницю, 15 серпня, дощів не варто очікувати, а небо буде малохмарним.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.

Погода в Україні 15 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні 16 серпня

У суботу, 16 серпня, в Україні переважатиме суха погода, без опадів, хіба що на крайньому сході вдень можливі невеликі грозові дощі.

Температура повітря в нічний час прогнозується в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.

Погода в Україні 16 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні 17 серпня

У неділю, 17 серпня, погодні умови суттєво не зміняться. Відтак, очікується малохмарна та суха погода по всій Україні.

Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, в денний +25…+30 °С, у південній частині та на Закарпатті +29…+34 °С.

Погода в Україні 17 серпня / фото: ventusky

Нагадаємо, погода в Україні 10 серпня буде штормовою та дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там будуть грозові дощі, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Як писав Главред, дощі з грозами також очікуються 11 серпня. За словами Діденко, у понеділок значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту.

Нещодавно начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

