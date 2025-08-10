'Очікується ґрунтова посуха': синоптик попередив про небезпечні погодні умови

Ви дізнаєтеся:
- Якою погода буде з 11 по 17 серпня
- Де в Україні розігріє до +32 °С
- У яких регіонах очікується дефіцит опадів
Найближчими днями над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, на тлі розвитку антициклону, на півдні та сході України очікується ґрунтова посуха, а також суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах.
Погода в Україні 11 серпня
У ніч на понеділок, 11 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються в північних областях, а вдень — на сході країни. В інших регіонах України переважатиме суха погода.
Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +22…+27 °С, у південних та центральних регіонах +27…+32 °С.
Погода в Україні 12 серпня
У вівторок, 12 серпня, по всій території України опадів не прогнозується.
Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, у південній частині та на Закарпатті до +31 °С.
Погода в Україні 13 серпня
У середу, 13 серпня, в Україні очікується малохмарна погода без опадів.
Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +28…+33 °С.
Погода в Україні 14 серпня
У четвер, 14 серпня, по всій території нашої країни переважатиме сонячна і тепла погода, без опадів.
Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.
Погода в Україні 15 серпня
У п'ятницю, 15 серпня, дощів не варто очікувати, а небо буде малохмарним.
Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.
Погода в Україні 16 серпня
У суботу, 16 серпня, в Україні переважатиме суха погода, без опадів, хіба що на крайньому сході вдень можливі невеликі грозові дощі.
Температура повітря в нічний час прогнозується в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.
Погода в Україні 17 серпня
У неділю, 17 серпня, погодні умови суттєво не зміняться. Відтак, очікується малохмарна та суха погода по всій Україні.
Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, в денний +25…+30 °С, у південній частині та на Закарпатті +29…+34 °С.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, погода в Україні 10 серпня буде штормовою та дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там будуть грозові дощі, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Як писав Главред, дощі з грозами також очікуються 11 серпня. За словами Діденко, у понеділок значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту.
Нещодавно начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
